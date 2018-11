LIGA NÁRODOV: Portugalsko remizovalo s Poľskom, Švédi sú medzi elitou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-divízia

3. skupina:



Portugalsko - Poľsko 1:1 (1:0)

Góly: 34. A. Silva - 66. Milik (z 11 m), ČK: 63. Pereira (Por.), rozhodoval: Karasiov (Rus.)



tabuľka:



1. Portugalsko 4 2 2 0 5:3 8 - postup

2. Taliansko 4 1 2 1 2:2 5

3. Poľsko 4 0 2 2 4:6 2 - zostup



B-divízia

2. skupina:



Švédsko - Rusko 2:0 (1:0)

Góly: 41. Lindelöf, 72. Berg, rozhodoval: Bastien (Fr.)



tabuľka:



1. Švédsko 4 2 1 1 5:3 7 - postup

2. Rusko 4 2 1 1 4:3 7

3. Turecko 4 1 0 3 4:7 3 - zostup



C-divízia

1. skupina:



Škótsko - Izrael 3:2 (2:1)

Góly: 34., 43. a 64. Forrest - 9. Kayal, 75. Zahavi, rozhodoval: Welz (Nem.)



tabuľka:



1. Škótsko 4 3 1 0 10:4 9 - postup

2. Izrael 4 2 0 2 6:5 6

3. Albánsko 4 1 0 3 1:8 3 - zostup



4. skupina:



Čierna Hora - Rumunsko 0:1 (0:1)

Góly: 44. Tucudean, rozhodoval: Zwayer (Nem.)



Srbsko - Litva 4:1 (0:0)

Góly: 51. Žulpa (vlastný), 58. Mitrovič, 71. Prijovič, 74. Ljajič - 64. Petravičius, rozhodoval: Tohver (Est.)



tabuľka:



1. Srbsko 6 4 2 0 11:4 14 - postup

2. Rumunsko 6 3 3 0 8:3 12

3. Čierna Hora 6 2 1 3 7:6 7

4. Litva 6 0 0 6 3:16 0 - zostup



D-divízia

3. skupina:



Kosovo - Azerbajdžan 4:0 (1:0)

Góly: 2., 50. a 76. Zeneli, 61. Rrahmani, rozhodoval: Millot (Fr.)



Malta - Faerské ostrovy 1:1 (1:1)

Góly: 4. Corbolan - 3. Joensen, rozhodoval: Meškov (Rus.)



tabuľka:



1. Kosovo 6 4 2 0 15:2 14 - postup

2. Azerbajdžan 6 2 3 1 7:6 9

3. Faerské o. 6 1 2 3 5:10 5

4. Malta 6 0 3 3 5:14 3

Bratislava 21. novembra (TASR) - Portugalskí futbaloví reprezentanti remizovali v záverečnom zápase 3. skupiny A-divízie Ligy národov 2018/19 s Poľskom 1:1. Zverenci trénera Fernanda Santosa mali víťazstvo v skupine a postup na záverečný turnaj istý už pred utorňajším duelom. Poliakom by nestačil na záchranu v "áčku" ani zisk troch bodov.Postup do najvyššej kategórie si vybojovali Švédi. V stretnutí 2. skupiny B-divízie zvíťazili na domácom ihrisku v priamom súboji o postup nad Ruskom 2:0.Škóti vyhrali v 1. skupine "céčka" nad Izraelom a zabezpečili si účasť v B-divízii LN v budúcej sezóne. Hrdinom domácich bol strelec troch gólov James Forrest.Reprezentanti Srbska vyhrali vo 4. skupine C-divízie doma nad Litvou 2:0 a prebojovali sa o kategóriu vyššie.Kosovo si domácim víťazstvom 4:0 nad Azerbajdžanom zabezpečilo postup do "céčka". Hetrikom sa blysol Arber Zeneli. V šiestich zápasoch stratili Kosovčania body len za dve remízy a inkasovali celkovo len dva góly.