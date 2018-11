Stolné tenisky SR zdolali v kvalifikácii ME 2019 Belgicko

Na snímke slovenská stolnotenisová reprezentantka Barbora Balážová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Výsledky:



muži - A-kategória, 5. skupina:



Ukrajina - SLOVENSKO 3:0

Lej Kchou - Alexander Valuch 3:2 (7, -2, 2, -8, 8)

Jevhen Pryščepa - Lubomir Pištej 3:2 (-9, -7, 9, 8, 9)

Jaroslav Žmudenko - Jang Wang 3:2 (-5, -8, 6, 3, 6)



ženy - B-kategória, 5. skupina:



Belgicko - SLOVENSKO 1:3

Lisa Lungová - Natália Grigelová 3:1 (6, -5, 11, 4)

Margo Degrafová - Barbora Balážová 0:3 (-8, -4, -9)

Natasha Kozulapová - Eva Ódorová 1:3 (-8, 8, -4, -5)

Lungová - Balážová 0:3 (-9, -5, -5)

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenskí stolní tenisti prehrali v utorňajšom zápase kvalifikácie ME 2019 družstiev na pôde Ukrajiny 0:3. V marci doma zdolali v prvom súboji A-kategórie v 5. skupine Ukrajinu 3:1, no následne podľahli Bielorusku tesne 2:3.Zverenci trénera Jaromíra Truksu majú na konte štyri body a figurujú na poslednom mieste tabuľky, no ešte môžu obsadiť druhé postupové miesto. V poslednom stretnutí nastúpia 4. decembra doma proti zatiaľ stopercentnému Bielorusku, ktoré už má istotu prvého miesta. Z každej trojčlennej skupiny postúpia prvé dva tímy priamo na finálový turnaj.Slovenkám sa v utorok darilo lepšie, keď v Belgicku triumfovali nad domácim výberom 3:1 a pripísali si na konto už tretie víťazstvo. V poslednom dueli 5. skupiny B-kategórie sa predstavia 4. decembra doma proti Bosne a Hercegovine, no už pred ním majú istotu prvenstva. To im však ešte nezaručuje postup na šampionát, keďže hrajú v B-kategórii, musia uspieť aj v barážovom zápase v 2. fáze kvalifikácie s jedným z tímov z tretích miest v skupinách A-kategórie.