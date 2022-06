LIGA NÁRODOV: Potupa v Trnave. Slovensko podľahlo Kazachstanu 0:1

Slovenskí futbalisti neuspeli vo svojom druhom vystúpení v 3. skupine C-divízie Ligy národov, keď v Trnave podľahli Kazachstanu 0:1. Jediný gól v historicky prvom meraní síl tímov dal v 26. minúte hráč FC Astana Aslan Darabajev.



Slovákom tak naďalej zostávajú v tabuľke tri body za víťazstvo proti Bielorusku 1:0. Zverencov trénera Štefana Tarkoviča najbližšie čakajú dva zápasy na pôde súperov. V Azerbajdžane sa predstavia v Baku 10. júna o 18.00 a v Kazachstane nastúpia 13. júna o 16.00 v Nur-Sultane.

SLOVENSKO - Kazachstan 0:1 (0:0)



Gól: 26. Darabajev. Rozhodovali: Tohver - Koiv, Klaasen (všetci Est.), ŽK: Weiss, Kucka, Haraslín, Almási - Dosmagambetov, Alip, Šackij, Šušenačev, Malyj, Kajrov, 4146 divákov



Slovensko: Rodák - Koscelník (83. Strelec), Gyömbér, Škriniar (43. Valjent), Chvátal - Lobotka - Schranz (46. Haraslín), Kucka, Rusnák (71. Boženík), Weiss (46. Suslov) - Almási

Kazachstan: Šackij - Gabyšev (65. Kajrov), Malyj, Maročkin, Alip, Dosmagambetov - Astanov (73. Vasiľjev), Kuat, Darabajev (73. Žarynbetov), Orazov (59. Vorogovskij) - Aimbetov (65. Šušenačev)

Od úvodu sa hralo výrazne svižnejšie ako v predchádzajúcom vystúpení Slovákov v Novom Sade proti Bielorusku. Pomohla k tomu aj atmosféra, ku ktorej prispelo aj približne 200 priaznivcov Kazachstanu. Tí prejavovali nadšenie pri každej návšteve svojho mužstva pred bránou súpera. V prvej päťminútovke sa mohli radovať hneď dvakrát. Malyj však hlavičkoval iba slabo priamo na brankára Rodáka a Aimbetov mieril po chybe slovenskej obrany z hranice šestnástky nad. Slováci mali viac z hry a aktívne kombinovali pred bránou súpera, no do vyloženej šance sa nedostali. Najbližšie ku gólu boli po chybe brankára Šackého, ktorému vypadla lopta, no do siete sa nedostala. Úder tak prišiel na druhej strane v 26. minúte. Hráči Kazachstanu zakombinovali po autovom vhadzovaní, Astanov sa popri bránkovej čiare dostal do šestnástky, spätnou prihrávkou našiel Darabajeva a ten nezaváhal. Zverenci trénera Tarkoviča po inkasovanom góle zvýšili snahu a mohli rýchlo vyrovnať. Po priamom kope zahrali signál na Lobotku, no jeho strela aj zásluhou teču obrany hostí skončila tesne vedľa žrde. Aj ďalšia šanca prišla po štandardke. Tesne pred koncom polčasu zamieril Weiss nad brvno. Ešte predtým musel zísť z ihriska s bolestivou grimasou Milan Škriniar, ktorý tak na prvý domáci duel v pozícii kapitána nebude spomínať v najlepšom.



Tréner Tarkovič sa po zmene strán pokúsil oživiť útok, na ihrisko vybehol spolu s Haraslínom aj autor jediného gólu v zápase proti Bielorusku Suslov. Slováci dokázali uzavrieť súpera v obrannom zámku a vypracovali si viacero šancí. Brankár Šackij pôsobil neisto, no pokusy Chvátala i Suslova dokázal s námahou zneškodniť. Veľmi blízko k vyrovnaniu bol v 62. minúte Haraslín, ktorý trafil žrď. V 77. minúte dokázal rozvlniť sieť Almási, no o prvý reprezentačný gól ho obral videoasistent rozhodcu, ktorý objavil faul Kucku. Tento moment akoby domácich zmrazil. V úplnom závere nedokázali zvýšiť tlak a proti Kazachstanu nezískali ani bod.

tabuľka



1. Kazachstan 2 2 0 0 3:0 6

2. SLOVENSKO 2 1 0 1 1:1 3

3. Bielorusko 2 0 1 1 0:1 1

4. Azerbajdžan 2 0 1 1 0:2 1



Lukáš Haraslín, útočník SR: "Prehrali sme zápas, ktorý nemôžeme prehrať. V reprezentácii nemôžeme podávať takéto výkony proti takýmto súperom. Pri mojej šanci som sa to snažil dávať na zadnú tyč, nemal som to dávať tak vysoko. Nie som rozhodca, nechcem sa vyjadrovať k neuznanému gólu."

Juraj Chvátal, obranca SR: "Na jednu stranu sa teším z prvého štartu v reprezentácii. Na druhej sme chceli proti takémuto súperovi vyhrať, čo sa nám doma nepodarilo. Dostali sme gól, v ktorom som bol namočený aj ja."