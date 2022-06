Slováci v Lige národov sklamali, pred domácim publikom v Trnave podľahli Kazachstanu

Liga národov 2022/2023



3. skupina C-divízie



TRNAVA

Slovensko - Kazachstan 0:1 (0:1)

Góly: 26. Darabajev, ŽK: 32. Weiss ml., 39. Kucka, 61. Haraslín, 83. Almási - 29. Dosmagambetov, 37. Alip, 74. Šušenačev, 86. Malyj, 87. Kairov, rozhodovali: Tohver - Koiv, Klaasen (všetci Est.)



Zostavy:

Slovensko: Rodák - Koscelník (83. Strelec), Gyömbér, Škriniar (43. Valjent), Chvátal - Lobotka - Schranz (46. Haraslín), Kucka, Rusnák (71. Boženík), Weiss ml. (46. Suslov) - Almási

Kazachstan: Šackij - Gabyšev (65. Kairov), Malyj, Maročkin, Alip, Dosmagambetov - Astanov (73. Vasiljev), Kuat, Darabajev (73. Žarynbetov), Orazov (59. Vorogovskij) - Ajmbetov (65. Šušenačev)



NOVÝ SAD

Bielorusko - Azerbajdžan 0:0



Tabuľka:

1. Kazachstan 2 2 0 0 3:0 6

2. SLOVENSKO 2 1 0 1 1:1 3

3. Bielorusko 2 0 1 1 0:1 1

4. Azerbajdžan 2 0 1 1 0:2 1



6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia neuspela vo svojom druhom vystúpení v Lige národov 2022/2023, v pondelkovom súboji 3. skupiny C-divízie v Trnave podľahla výberu Kazachstanu 0:1 a jej snaha o postup dostala prvú trhlinu.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča síce v domácom prostredí mali až 17 streleckých pokusov, medzi žrde však mierili len dve a ani jedna z nich sa neskončila gólom. O triumfe hostí rozhodol v 26. minúte Aslan Darabajev.V druhom pondelkovom súboji 3. skupiny C-divízie Ligy národov sa na neutrálnej pôde v srbskom Novom Sade skončil duel Bielorusko - Azerbajdžan bezgólovou remízou.Na Slovákov v júni čakajú ešte dve stretnutia v Lige národov, obe u súperov. V piatok 10. júna sa predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a 13. júna je v Nur-Sultane na programe duel Kazachstan - Slovensko.V prvom polčase boli hostia aktívnejší a hrozili najmä po brejkoch. Už v úvode musel Marek Rodák "hasiť" pri šanciach Sergija Malého aj Abata Ajmbetova.Výber Kazachstanu sa dočkal v 26. min, keď Aslan Darabajev umiestnil loptu po prihrávke Eľchana Astanova k žrdi.Prvú vážnejšiu šancu mali Slováci po polhodine hry, no pokus Stanislava Lobotku aj s prispením teču smeroval vedľa. Ešte pred prestávkou musel hraciu plochu opustiť kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar , z hry ho vyradilo zranenie.Po zmene strán boli aktívnejší domáci futbalisti a už v 49. min pohrozil striedajúci Lukáš Haraslín , no jeho pokus letel tesne vedľa.Haraslín potom posunul do šance Juraja Chvátala a ten v 52. min predviedol prvú slovenskú strelu na bránku, gól z toho nebol. Opäť Haraslín mieril v 62. min iba do žrde.V 77. min slovenskí futbalisti dopravili loptu do siete súpera, no zásah Ladislava Almásiho po odrazenej strele Juraja Kucku a prihrávke od Haraslína hlavný arbiter po videoanalýze neuznal pre faul Kucku pred akciou tímu SR.V závere si už hostia udržali najtesnejší náskok a spravili dôležitý krok k postupu do B-divízie.