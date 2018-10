LIGA NÁRODOV: Ukrajina postúpila, Šilhavý: Hrali sme lepšie ako v SR

Na archívnej snímke futbalový tréner Jaroslav Šilhavý. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-divízia



1. skupina



Ukrajina - Česko 1:0 (1:0)

Gól: 43. Malinovskij



Ukrajina: Pjatov – Karavajev, Burda, Rakickij, Matvijenko – Stepanenko – Jarmolenko, Marlos, Malinovskij (86. Zinčenko), Konopľanka (69. Cygankov) – Jaremčuk

ČR: Pavlenka – Gebre Selassie, Čelůstka, Brabec, Novák – Pavelka, Barák – Vydra (67. Zmrhal), Dočkal, Jankto (81. Šural) – Schick (73. Krmenčík)



Tabuľka:



1. Ukrajina 3 3 0 0 4:1 9

2. Česko 3 1 0 2 3:4 3

3. Slovensko 2 0 0 2 1:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charkov 17. októbra (TASR) - Futbalisti Ukrajiny oslavujú postup do najvyššej A-divízie Ligy národov. Prvenstvo v "slovenskej" 1. skupine B-divízie spečatili utorňajším triumfom 1:0 v Charkove nad Českom, po ktorom majú po troch dueloch na konte plný počet bodov. Česi budú so Slovákmi bojovať už iba o udržanie sa v druhej výkonnostnej kategórii.Duel rozhodli domáci už v prvom polčase, v 43. minúte zaznamenal jediný gól stretnutia Ruslan Malinovskij ďalekonosnou strelou k ľavej žrdi. Česi nedokázali odpovedať a na konte tak majú v tabuľke naďalej tri body. Slováci sú bez bodu na poslednej tretej priečke, ale majú k dobru jeden zápas.Nový tréner Česka Jaroslav Šilhavý urobil po triumfe 2:1 v Trnave v zostave päť zmien a napriek prehre sa mu výkon jeho zverencov pozdával.zhodnotil Šilhavý pre portál iDnes.cz.Česi budú bojovať o druhú priečku v skupine so Slovákmi, s ktorými sa stretnú vo vzájomnom dueli 19. novembra v Prahe.zdôraznil český kormidelník.povedal pre ukrajinské médiá tréner Ukrajiny Andrij Ševčenko.