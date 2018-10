Pačinda skončil v Dunajskej Strede. Mieri do Plzne

Na snímke vľavo Erik Pačinda. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 17. októbra (TASR) - Člen širšieho kádra slovenskej futbalovej reprezentácie Erik Pačinda ukončil pôsobenie vo fortunaligovom klube FC DAC 1904 Dunajská Streda. Podľa stredajšieho vydania denníka Šport by sa už čoskoro mohol stať novou posilou úradujúceho českého majstra Viktorie Plzeň.uviedol pre denník Šport majiteľ klubu Oszkár Világi.Pačinda sa pred dvoma týždňami na tréningu po ligovom zápase so Senicou dozvedel, že si ho kouč Peter Hyballa neželá vidieť v šatni ani na štadióne. Reagoval tak na hráčove pozápasové vyjadrenia do médií, že je nespokojný so svojou vyťaženosťou na ihrisku. Najskôr ho klub zo Žitného ostrova suspendoval na jeden týždeň, neskôr s ním definitívne ukončil spoluprácu.V prípade zrealizovania prestupu do Plzne bude Pačinda štvrtý Slovák v tíme, hrať by však za neho mohol až v jarnej časti sezóny. Dres Viktorie si obliekajú brankár Matúš Kozáčik a stredopoliari Patrik Hrošovský s Romanom Procházkom, na hosťovaní v Spartaku Trnava je útočník Marek Bakoš.Plzni patrí v tabuľke najvyššej českej súťaže druhé miesto o skóre za Slaviou Praha, okrem toho účinkuje aj v G-skupine Ligy majstrov.