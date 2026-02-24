|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
Denník - Správy
24. februára 2026
Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti apelujú na posilnenie ochrany ukrajinských detí na Slovensku
Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti spoločne apelujú na posilnenie ochrany ukrajinských detí na Slovensku. Učinili tak pri príležitosti 4. výročia ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti spoločne apelujú na posilnenie ochrany ukrajinských detí na Slovensku. Učinili tak pri príležitosti 4. výročia vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine. Mimovládka aj Úrad komisára pre deti upozornili, že bez systémových zmien a úpravy zákonov zostávajú v právnej neistote.
„Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti považujú za najvýraznejšie problémy, ktoré ohrozujú deti a maloletých bez sprievodu, ich pobyt na Slovensku bez zákonných zástupcov, nejednotný prístup k zdravotnej starostlivosti a k systému zdravotného poistenia, chýbajúcu povinnú školskú dochádzku a pretrvávajúce prekážky pri rezervácii termínov na cudzineckej polícii," uviedli. Riešenie vidia v medzirezortnej spolupráci na úrovni odborných skupín štátu, ktorá by priniesla konkrétne zmeny.
„Štyri roky vojny znamenajú pre tisíce mladých Ukrajiniek a Ukrajincov detstvo poznačené neistotou. Naším cieľom je transformovať individuálnu pomoc na stabilný a funkčný systém podpory. Je neprijateľné, aby dieťa zostalo bez pomoci z dôvodu nedostatočnej legislatívnej úpravy,“ zdôraznila programová riaditeľka Ligy za ľudské práva uviedla Miroslava Mittelmannová.
Úrad komisára pre deti považuje neplnoletých študentov z Ukrajiny za špecifickú skupinu, ktorá potrebuje zvýšenú systémovú pozornosť. Poukazuje, že u nich narastá záujem o štúdium na slovenských vysokých školách, ich počet sa zdvojnásobil. V prijímacom konaní na aktuálny akademický rok podali ukrajinskí študenti celkovo viac ako 19-tisíc prihlášok, pričom väčšinu z nich, temer 13-tisíc tvorili neplnoletí uchádzači. Zápis úspešne absolvovalo čosi vyše 5 000 neplnoletých študentov.
„Zníženie miery zanechania štúdia o polovicu považujem za spoločný obrovský úspech aj našej práce na Úrade komisára pre deti. Ukazuje sa, že ak dieťa dostane správnu podporu včas, dokáže prekonať bariéry a úspešne pokračovať v štúdiu. Stále však musíme intenzívne pracovať na riešení zdravotného poistenia a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Tento stav sa javí ako obrovský problém, keďže veľké množstvo týchto študentov má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, čo im v súčasnosti komplikuje prístup k plnému poistnému krytiu,” vraví Alona Kurotová z Úradu komisára pre deti.
Úrad a mimovládka poukázali aj na to, že v prístupe k zdravotnej starostlivosti platí, že ľudia s dočasným útočiskom získavajú štátom hradenú zdravotnú starostlivosť automaticky. Študenti s iným typom pobytu sú ale neraz odkázaní na komerčné poistenie. V danej otázke nastal podľa Ligy za ľudské práva čiastočný posun, od nového roka totiž do systému verejného zdravotného poistenia automaticky vstupujú len maloletí cudzinci, ktorí študujú na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia.
„Na Slovensku je v súčasnosti 41 307 detí so statusom odídenca," upozornili. Podľa odhadov Úradu komisára pre deti sú približne dve až tri tisícky ukrajinských detí na Slovensku bez sprievodu a rodičovskej starostlivosti. Situáciu by podľa úradu situáciu mohli zlepšiť zavedenie pojmu „dieťa bez rodičovskej starostlivosti“ do právneho poriadku, taktiež riadna evidencia splnomocnených osôb a vytvorenie Karty identity dieťaťa pre efektívny zber údajov.
„Liga za ľudské práva poskytuje právne poradenstvo cudzincom na Slovensku od roku 2005. S Úradom komisára pre deti dlhodobo spolupracuje na riešení konkrétnych prípadov aj na systémovej a odbornej úrovni v oblasti ochrany práv detí," uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti apelujú na posilnenie ochrany ukrajinských detí na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Liga za ľudské práva a Úrad komisára pre deti apelujú na posilnenie ochrany ukrajinských detí na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
