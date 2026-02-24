|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
Denník - Správy
24. februára 2026
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom v Skalici po dokončení nadstavby príjme ďalších klientov
Trnavský samosprávny kraj investoval viac ako dva milióny eur do rekonštrukcie a nadstavby pavilónov v Zariadení sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj investoval viac ako dva milióny eur do rekonštrukcie a nadstavby pavilónov v Zariadení sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. V nadstavbe vzniknú moderne vybavené izby, spoločenské miestnosti, sociálne zariadenia, ošetrovňa, ako aj kancelárie a zázemie pre zamestnancov. Súčasťou projektu je aj vybudovanie spojovacej chodby, nového schodiska a dvoch výťahov, ako aj zateplenie pôvodnej budovy.
Stavebné práce, odštartovali koncom roka 2024, v súčasnosti sú podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja pred dokončením. Vďaka modernizácii a prestavbe budú môcť súčasní klienti poberajúci ambulantnú formu sociálnej služby kontinuálne prejsť do pobytovej formy, čím sa splní ich dlhodobá požiadavka.
„V prípade Zeleného domu v Skalici hovoríme o investícii, ktorej celková hodnota presiahla dva milióny eur. V tohtoročnom rozpočte sme na jej dokončenie vyčlenili 500-tisíc eur a ďalších 300-tisíc eur pôjde na interiérové vybavenie. Nadstavbou zariadenia nielen rozširujeme kapacitu o ďalších päť miest, čím reagujeme na vysoký dopyt, ale zároveň výrazne zvyšujeme komfort súčasných obyvateľov zariadenia,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Nové priestory podľa riaditeľky ZSS Zelený dom Skalica Beaty Minďašovej klientom prinesú viac súkromia a pokoja, ktorý pre svoj život potrebujú. Vďaka upravenej dispozícii budovy bude mať kvalitnejšie pracovné prostredie aj personál, ktorý sa v zariadení snaží udržiavať rodinnú atmosféru.
ZSS Zelený dom Skalica je nízkokapacitné zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú i pobytovú formu sociálnych služieb. Toto zariadenie je určené pre chlapcov a dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.
Zdroj: SITA.sk - Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom v Skalici po dokončení nadstavby príjme ďalších klientov © SITA Všetky práva vyhradené.
