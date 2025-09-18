Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.9.2025
 Meniny má Eugénia
 24hod.sk    Šport

18. septembra 2025

Ligová fáza Liga majstrov: PSG úspešne vykročil za obhajobou, Liverpool zdolal Atletico



Bayern Mníchov aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zvíťazil nad Chelsea 3:1.



Zdieľať
Ligová fáza Liga majstrov: PSG úspešne vykročil za obhajobou, Liverpool zdolal Atletico

Futbalisti Paríža Saint-Germain úspešne vykročili za obhajobou triumfu v Lige majstrov. V stredajšom dueli prvého kola ligovej fázy zvíťazili v Parku princov nad Atalantou Bergamo 4:0. Anglický šampión FC Liverpool zdolal v šlágri Atletico Madrid 3:2 gólom Virgila van Dijka z 92. minúty, slovenský obranca Dávid Hancko v drese hostí do zápasu nezasiahol. Bayern Mníchov aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zvíťazil nad Chelsea 3:1.

Paríž mal proti Atalante raketový úvod a už v 3. minúte sa ujal vedenia, keď domáci kapitán Marquinhos zužitkoval prihrávku Ruiza a pohotovo prekonal Carnesecchiho. V 39. minúte pridal poistku Kvaracchelija, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky. Francúzsky majster mohol ešte do prestávky vsietiť tretí gól, no Barcola nepremenil pokutový kop. V 51. minúte však podčiarkol dominanciu Parížanov Mendes a v závere spečatil triumf favorita Ramos.

Aj Liverpoolu v zostave s debutujúcim Isakom proti Atleticu skvele vyšiel začiatok zápasu. V 4. minúte priamy kop Salaha tečoval Robertson a Oblak bol bezmocný. O dve minúty si Salah nabehol medzi troch obrancov Atletica a obstrelil slovinského brankára - 2:0. V 35. minúte po ruke Langleta sa Liverpool dožadoval pokutového kopu, no po zásahu VAR z toho bol napokon iba roh pre domácich. V nadstavenom čase Atletico znížilo vďaka Llorentemu. V 63. minúte zachránila Oblaka po strele Salaha žrď. Atletico v 81. minúte vyrovnalo po voleji Llorenteho s prispením teču MacAllistera. V nadstavenom čase však strhol víťazstvo na stranu Liverpoolu Van Dijk po rohu Szoboszlaia.

Bayern viedol od 20. minúty, keď si po centri Olisseho nešťastne zrazil loptu do vlastnej bránky Chalobah. V 27. minúte zvýšil z pokutového kopu Kane, no Chelsea po brejku bleskovo znížila zásluhou uzdraveného Palmera. V 63. minúte spečatil triumf Bayernu Kane, keď potrestal zlú rozohrávku Chelsea. Minulosezóony finalista LM Inter Miláno uspel na štadióne Ajaxu Amsterdam 2:0, oba presné zásahy zaznamenal Francúz Marcus Thuram.

Hráči Slavie Praha remizovali s nórskym FK Bodö/Glimt 2:2. Vďaka dvom gólom Senegalčana Youssouphu Mbodjiho viedol český šampión v Edene 2:0, no hosťom sa v záverečnej štvrťhodine podarilo vyrovnať. Slovenský reprezentant Ivan Schranz sa v drese domácich dostal na ihrisko v závere nadstaveného času a mohol rozhodnúť, no brankár Chajkin jeho strelu vyrazil na roh. Schranzov krajan Erik Prekop do duelu nezasiahol.

Slavia sa ujala vedenia v 23. minúte, keď center Provoda usmernil do bránky Bodji, ktorý bol voľný pri pravej žrdi. Na začiatku druhého polčasu Bodji fauloval v šestnástke Bassiho a hlavný rozhodca Barbu po konzultácii s VAR nariadil v prospech hostí penaltu. Staněk však pokus Hogha vyrazil. V 74. minúte zvýšil náskok Slavie Obodji, ktorý zužitkoval center Provoda. Hostia však rýchlo znížili zásluhou Bassiho a v 90. minúte im Fet ukážkovým volejom pod brvno zabezpečil bod.

Grécky Olympiakos Pireus remizoval v druhom stredajšom podvečernom súboji s Pafosom FC 0:0. Cyperský nováčik prestížnej súťaže dohrával v Pireu od 25. minúty bez Bruna, ktorý musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín. Olympiakos však dlhú početnú výhodu nedokázal využiť.

ligová fáza LM - 1. kolo:

Paríž Saint-Germain - Atalanta Bergamo 4:0 (2:0)

Góly: 3. Marquinhos, 39. Kvaracchelija, 51. Nendes, 90+1. Ramos



FC Liverpool - Atlético Madrid 3:2 (2:1)

Góly: 4. Robertson, 6. Salah, 90+2. Van Dijk - 45+3. a 81. Llorente

/D. Hancko (Atletico) bol na lavičke/



Bayern Mníchov - FC Chelsea 3:1 (2:1)

Góly: 27. a 63. Kane (prvý z 11 m), 20. Chalobah (vlastný) - 29. Palmer



Ajax Amsterdam - Inter Miláno 0:2 (0:1)

Góly: 42. a 47. Thuram



SK Slavia Praha - FK Bodö/Glimt 2:2 (1:0)

Góly: 23. a 74. Bodji - 78. Bassi, 90. Fet

/I. Schranz nastúpil v 90.+8 min, E. Prekop (obaja Slavia) bol na lavičke/



Olympiakos Pireus - Pafos FC 0:0

ĆK: 26. Bruno (Pafos) po druhej ŽK


