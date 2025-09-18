Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.9.2025
 Šport

18. septembra 2025

Slovensko je v rebríčku FIFA na 42. mieste, lídrom sú Španieli



Zverenci Francesca Calzonu majú na konte 1491,87 bodu.



Slovensko je v rebríčku FIFA na 42. mieste, lídrom sú Španieli

Španielska reprezentácia sa po 11 rokoch vrátila na čelo rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V najnovšom rebríčku nahradili úradujúci majstri Európy na 1. mieste Argentínu, Slovensko si polepšilo najviac zo všetkých krajín a figuruje na 42. mieste.


Zverenci Francesca Calzonu majú na konte 1491,87 bodu. Posun o 10 priečok Slovákom zabezpečili víťazstvá v kvalifikácii MS nad Nemeckom (2:0) a Luxemburskom (1:0). Prehratý zápas na Tehelnom poli stál Nemcov miesto v top 10, z 9. miesta klesli na dvanáste. Ich miesto zaujalo Chorvátsko a ak si ho udrží, bude v prípade postupu na svetový šampionát pri decembrovom žrebe skupín MS 2026 nasadené v prvom koši. Najlepšiu deviatku mužstiev doplnia v prvom koši traja spoluorganizátori USA, Kanada a Mexiko.

Medzi trojicou najlepších je aj druhé Francúzsko a tretia Argentína, majstri sveta z Kataru dovtedy vládli renkingu nepretržite od aprílového vydania spred dvoch rokov. V juhoamerickej kvalifikácii MS naposledy prehrali v Ekvádore 0:1.

Rebríček FIFA k 18. septembru 2025:

1. (2.) Španielsko 1875,37 bodu, 2. (3.) Francúzsko 1870,92, 3. (1.) Argentína 1870,32, 4. (4.) Anglicko 1820,44, 5. (6.) Portugalsko 1779,55, 6. (5.) Brazília 1761,6, 7. (7.) Holandsko 1754,17, 8. (8.) Belgicko 1739,54, 9. (10.) Chorvátsko 1714,2, 10. (11.) Taliansko 1710,06,... 42. (52.) SLOVENSKO 1491,87


