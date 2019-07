Likvidácia čiernej skládky v Košiciach stála viac ako 37 000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Marko Erd Ilustračné foto. Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 12. júla (TASR) – Odstránenie odpadu z čiernej skládky z lokality Majetkár, ku ktorej došlo počas júna, stálo mesto Košice viac ako 37 000 eur. Celkovo išlo o 241 ton rôzneho komunálneho odpadu, informoval v piatok magistrát.Odpad v lokalite pri diaľničnom privádzači v smere na sídlisko Ťahanovce tam zostal po odsťahovaní sa obyvateľov troch murovaných chatiek. Mesto muselo zabezpečiť jeho likvidáciu na základe rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) Košice z mája minulého roka.Pôvodné odhady hovorili len o viac ako 100 tonách odpadu. Keďže v blízkom lesnom poraste boli objavené ďalšie nelegálne skládky, práce na čistení lokality a odvoz odpadu trvali viac ako tri týždne.Po Majetkári čaká mesto, takisto na základe minuloročného rozhodnutia OÚ, vypratanie nelegálneho odpadu na území mestskej časti Krásna. Zrealizované musí byť do konca septembra. Odpad sa nachádza na ploche približne 10 x 50 metrov, finančné náklady na odstránenie skládky sú predbežne odhadované na 10 000 eur."Vyčistenie lokality Majetkár od nelegálne uloženého odpadu bolo iba začiatkom, budeme v tomto pokračovať aj naďalej. Mne osobne, ale verím že aj ostatným občanom veľmi záleží na ochrane životného prostredia. Tak, ako som to veľakrát deklaroval už aj v minulosti, chceme, aby sme mali čisté a pekné mesto, ktoré bude skutočne plnohodnotným, príjemným a pekným miestom na život," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.Odstraňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uloženého v rozpore so zákonom je podľa zákona o odpadoch povinnosťou mesta. Vlani boli pôvodne na odstraňovanie nelegálnych skládok v rozpočte mesta vyčlenené financie vo výške 50 000 eur, napokon uhradilo takmer 54 400 eur. Najviac peňazí, a to 44 100 eur, stálo odstránenie odpadu v mestskej časti Luník IX.Mesto musí riešiť aj ďalšie lokality, kde je v súlade so zákonom o odpadoch vydané rozhodnutie OÚ Košice na likvidáciu nezákonne umiestneného odpadu. "Jednou z nich je aj lokalita pri Bani Bankov, kde z dôvodu ťažko prístupného terénu nebolo zatiaľ možné pristúpiť k jeho odstráneniu. Po preverení situácie by však v závislosti od technických možností mala byť zabezpečená aj realizácia tohto rozhodnutia OÚ," informoval magistrát.