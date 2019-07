Zamestnanci check-in pre aerolínie EasyJet plánujú počas leta štrajky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. júla (TASR) - Britský odborový zväz Unite Union oznámil, že zamestnanci, ktorí majú na starosti tzv. check-in, teda registráciu cestujúcich nízkonákladovej leteckej spoločnosti EasyJet na londýnskom letisku Stansted, plánujú v tomto a budúcom mesiaci štrajky. Žiadajú podobné mzdy, aká majú na rovnakej pozícii pracovníci iných spoločností na letisku.Unite zastupuje 43 zamestnancov check-in spoločnosti Stobart Aviation Services, ktorá má na letisku zmluvu s EasyJet.Štrajky počas rušnej letnej dovolenkovej sezóny sa začnú 25. júla, bude rozdelené do sérií a potrvajú až do 27. augusta. Celkovo by sa malo štrajkovať 14 dní.EasyJet v e-mailovom vyhlásení uviedol, že ak dôjde k štrajkom, má pripravené pohotovostné plány, takže by nemali mať vplyv na cestujúcich.Stobart Aviation Services je v kontakte a bude aj naďalej spolupracovať s Unite a jeho zástupcami, aby dosiahla dohodu, uviedla vo svojom vyhlásení.oznámil Unite.Hlavným problémom zamestnancov je, že pracovníci iných spoločností na letisku majú až o 20 % vyššie mzdy za tú istú prácu, povedal Unite a dodal, že Stobart Aviation Services zaostáva aj pri otázkach, ako je napríklad poskytovanie pitnej vody počas dlhých služieb.Zväz Unite dodal, že minulý týždeň rokoval so Stobart Aviation, ktorý povedal, že nemá žiadne peniaze na zvýšenie platu do budúceho roka.