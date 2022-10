Limity na atletické šampionáty sú pre Slovákov kruté, Jánovi Volkovi osobné rekordy na majstrovstvá sveta nestačia

Renking deformuje globalizáciu

Potenciál tam je

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Svetová atletika (WA) a Európska atletika (EA) stanovili náročné kvalifikačné limity potrebné pre účasť na budúcoročných halových majstrovstvách Európy v tureckom Istanbule (2. - 5.3.) a svetovom šampionáte v maďarskej Budapešti (19. - 27.8.).Slovenskí reprezentanti majú len v deviatich z 24 disciplín lepšie osobné rekordy ako sú limity na ME v Istanbule a iba traja by sa na základe svojich doterajších najlepších výkonov v kariére dostali na MS do Budapešti.Najlepší slovenský šprintér Ján Volko by so svojím osobným rekordom na 60 m (6,55 s) len tesne splnil limit na halové ME 2023 (6,63 s), no na budúcoročné MS mu nestačia jeho platné slovenské rekordy na 100 m (10,13 s) ani 200 m (20,24 s). Na stovke sa potrebuje zlepšiť o 13 stotín sekundy, na dvojstovke o osem stotín.Okrem Volka by sa na svetový šampionát s ich súčasnými kariérnymi maximami dostali zo Slovákov už iba prekážkarka Emma Zapletalová (400 m prek.) a kladivári Martina Hrašnová "Nedá sa povedať nič iné, iba že renkingový systém absolútne deformuje globalizáciu, o ktorú sa predtým Svetová atletika roky snažila. Je to fakt, o ktorom je už zbytočné polemizovať. Musíme sa naučiť s touto situáciou žiť a prijať ju ako realitu," uviedol kriticky šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš na oficiálnom webe SAZ."Z pohľadu limitov a kvalifikačného systému na halové ME asi najlepšie za všetko hovorí fakt, že ani trojnásobný medailista a štvrtý z tohtoročných ME v Mníchove na stovke Volko nemá splnené nominačné kritériá. Ohľadne halového renkingu máme ešte viacero otáznikov," pokračoval Pupiš.Vedúci tréner SAZ očakáva, že aj na základe počtu bodov v rebríčkoch sa môžu na halové ME 2023 dostať siedmi Slováci a na MS 2023 desiati: "Myslím si, že o účasť na halových ME by mohli z našich atlétov zabojovať okrem Volka aj Viktória Forster, Monika Weigertová, Stanislava Škvarková, na hladkej štvorstovke zrejme aj obe prekážkarky na 400 m Ledecká a Zapletalová, rozhodne i Gabriela Gajanová, ktorá je v súčasnosti na postupovej pozícii. Potenciál dostať sa na šampionát na hladkej štvorstovke majú aj členovia reprezentačnej štafety na 4 x 400 m.""Myslím si, že potenciál slovenskej atletiky smerom k MS 2023 by mohol byť na úrovni desiatich účastníkov, hoci viem, že na posledných šampionátoch boli počty nižšie. K štvorici chodcov, ktorí štartovali na MS 2022 v Eugene, by sa mohla pridať ešte Mária Katerinka Czaková. Letné výkony Volka ukázali, že na MS jednoznačne patrí, rovnako to platí v prípade Gajanovej. Verím, že Zapletalová sa dostane z nepohody a s Ledeckou vytvoria silný tandem. Forsterovej šampionát ušiel, čo sa už azda na budúci rok nestane. V zálohe sú aj ďalší mladí atléti a ak sa zo zranení dostanú Hrašnová, Lomnický, Veszelka, Bezeková či Škvarková, rok 2023 môže byť dobrý odrazový mostík do olympijskej sezóny 2024," dodal Pupiš.