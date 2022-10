Šimon Nemec nezačne sezónu v NHL, dvojku draftu poslali New Jersey Devils na farmu

Tri mínusky v príprave

S hokejom začínal v Mikuláši

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Šimon Nemec nezačne sezónu 2022/2023 v klube zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils Vedenie "diablov" totiž 18-ročného rodáka z Liptovského Mikuláša poslalo pred úvodným duelom nového ročníka na farmu do tímu Utica Comets Opačným smerom putuje iný bek Kevin Bahl. Vedenie klubu o tom informoval na sociálnych sieťach.Šimona Nemca si klub New Jersey Devils vybral v tohtoročnom drafte nováčikov v 1. kole už z druhého miesta, vyššie bol len jeho krajan Juraj Slafkovský V prípravnom období absolvoval Nemec za "diablov" tri stretnutia so ziskom troch mínusových bodov. Prvý súťažný zápas v novej sezóne absolvuje klub z New Jersey v noci zo štvrtka na piatok na ľade Philadelphie Flyers Šimon Nemec hokejovo vyrastal v rodnom Liptovskom Mikuláši, z ktorého v lete 2019 zamieril do Nitry.Za tím spod Zobora v minulej sezóne absolvoval 39 duelov základnej časti s bilanciou jeden gól a 25 asistencií, v play-off na ceste za extraligovým striebrom pridal 19 štartov a v nich päť presných zásahov a 12 gólových prihrávok.Šimon Nemec reprezentoval Slovensko na seniorských MS v rokoch 2021 a 2022, bol tiež súčasťou bronzového tímu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.