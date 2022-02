Linhart sa netají kritikou k niektorým zámerom koalície, v prvom rade slúži ľudu

Poslanec klubu Sme rodina Patrick Linhart sa dlhodobo netají kritickými postojmi k niektorým zámerom koalície či ku koaličným politikom.

Problém v tom nevidí

Programové vyhlásenie

Odchod z koalície

4.2.2022 (Webnoviny.sk) -„Nedával som prísahu na koaličnú zmluvu, ja som dával prísahu na Ústavu SR a ja slúžim ľudu, a nie koalícii,“ povedal agentúre SITA Linhart. Do parlamentu sa dostal ako nestraník na kandidátke Sme rodina a stal sa zároveň členom jej poslaneckého klubu.Podpredseda klubu Sme rodina Jozef Lukáč hovorí, že nevidí problém pri hlasovaniach Linharta. Podľa Lukáča tam, kde sa vyžadovala ústavná väčšina, hlasoval s koalíciou.Vlani v apríli pred hlasovaním o dôvere vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) vo svojom stanovisku Linhart tvrdil, že s podporou programového vyhlásenia vlády a s vyslovením dôvery novej vláde bude mať problém, pokiaľ „v programovom vyhlásení nebude zakomponovaná ochrana spotrebiteľa, ktorú má zabezpečovať Potravinový semafor a pokiaľ aj naďalej bude rezort likvidovať neschopný minister Mičovský, ktorý ho odovzdal do rúk lobistom a mafii“.Minulý rok v decembri počas rozpravy o reforme národných parkov Linhart pristúpil k poslancovi Jaromírovi Šíblovi (OĽaNO) s plagátom, kde bol nápis – zakladateľ mimovládky ekoteroristov.Na sociálnej sieti vo svojom profile Linhart napísal, že po hlasovaní „koaličnými kolegami“ o najväčšom rozkrádaní peňazí v histórii Slovenska a jeho vidieka pod PR rúškom „ochrany národných parkov“, požiadal parlamentný výbor o presadenie do radov opozície.Politológ Jozef Lenč si myslí, že kým je Linhart členom klubu Sme rodina, tak je koaličný poslanec a je otázkou fungovania koalície, že voči nemu nevyvodzuje dôsledky za jeho kritiku alebo hlasovania. „Mohlo by sa povedať, že za Fica by sa nestalo, aby bol takýto poslanec de iure členom koalície, ale de facto v opozícii,“ mienil politológ.Podľa Lenča by sa dalo z vyjadrenia Linharta o dôležitosti ľudí, a nie koalície, čítať, že poslanec je na odchode z koalície.„Tak, ako ten človek je so svojim životným príbehom zvláštny, tak aj jeho vystupovanie v politike je zvláštne. A tak, ako je aj celá koalícia zvláštna, tak fungujú vzťahy v rámci koalície, ale aj v rámci koaličných strán. Tie majú vo svojich radoch členov, ktorí sú koaliční aj opoziční a sú aj populistickí,“ uzavrel politológ.