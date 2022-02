Vo veku 91 rokov zomrel architekt Skoček, ktorý pomáhal budovať Istropolis a moderné Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 91 rokov vo štvrtok 3. februára zomrel architekt Iľja Skoček, ktorého meno je späté aj s bratislavským Domom odborov, techniky a kultúry – Istropolis . Ako prvý o tom informoval profesionálny architektonický portál Archinfo.PR manažér RTVS Filip Púchovský v súvislosti s tým uviedol, že zosnulého architekta si pripomenú v nedeľu (6. februára) o 16:10 na Dvojke v dokumente zo série Ikony.Skoček bol viacnásobným laureátom Ceny Dušana Jurkoviča a laureátom Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo. Narodil sa 12. júna 1930 v Bratislave.„Spolu so svojimi domami odchádza generácia architektov, ktorá budovala moderné Slovensko. Iľja Skoček patril medzi nich – vzdelaných a tvorivých ľudí, ktorí formovali náš životný priestor, aktérov heroickej generácie 60. a 70. rokov 20. storočia. Tak ako oni, aj on vždy stál na strane architektúry, na strane tvorivej práce bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu,“ napísala vo svojom profile na sociálnej sieti Slovenská národná galéria (SNG).SNG dodala, že návrhy stavieb Iľju Skočeka a jeho súpútnikov, ktoré patria do Zbierky architektúry SNG, budú môcť záujemcovia postupne nájsť zdigitalizované vo vysokej kvalite na stránke webumenia.sk.