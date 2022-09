Linhart sa obul do Mikulca, že nie je schopný viesť ministerstvo vnútra a svoju rolu nezvládol

Podpora rozumných návrhov

Potrestanie podvodníkov

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nie je schopný viesť svoj rezort, tvrdí poslanec NR SR Patrick Linhart , ktorý kandidoval za hnutie Sme rodina . Je to podľa neho dôvod, prečo hlasoval za Mikulcovo odvolanie a má v úmysle apelovať na premiéra za Mikulcov odchod.Poslanec Linhart to uviedol vo vyhlásení k hlasovaniu o Mikulcovom odvolávaní. Doplnil, že podpora od štyridsiatich ôsmich poslancov je pre Mikulca nastavením zrkadla.Poslanec Linhart tvrdí, že za Mikulcovo odvolanie chcel hlasovať už pred viac než rokom, no vtedy mu v tom bránila koaličná zmluva. Zmluvu musel "vypovedať", aby za odvolanie šéfa rezortu vnútra hlasovať mohol. Ako člen koalície nekončí, ostáva členom klubu Sme rodina.Dodal, že z koalície neuteká a bude podporovať všetky rozumné návrhy, či už prídu od opozície alebo koalície. Podľa Linharta Mikulec určite nejaké výsledky má, avšak tvrdí, že minister vnútra svoju rolu nezvládol.Poslanec Linhart je presvedčený, že aj vďaka Mikulcovej neschopnosti pri vedení rezortu vnútra nemôže naplniť jeden zo svojich predvolebných sľubov, a to potrestanie podvodníkov v potravinárstve i zlodejov v projektoch bývalého vedenia ministerstva pôdohospodárstva.Podľa neho boli jeho oznámenia zmarené, prípadne nevyšetrené. Linhart naznačil, že má indície naznačujúce, že v polícii jestvujú skupiny, ktoré maria vyšetrovanie a chránia podvodníkov a zároveň šikanujú tých, ktorí na podvody upozorňujú. Mikulec podľa neho dosiaľ tieto informácie nepreveril, hoci na to mal priestor.