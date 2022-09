Miera nezamestnanosti na Slovensku klesá čoraz rýchlejšie, ministerstvo pomôže znevýhodneným aj absolventom

V troch krajoch je pokles najvýraznejší

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v auguste medzimesačne klesla o 0,09 percentuálneho bodu na 6,14 percenta.Ako ďalej na utorkovej tlačovej besede informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), pokles nezamestnanosti sa pritom v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi ešte zrýchlil. Za posledný rok sa znížil počet nezamestnaných na Slovensku o vyše 33-tisíc.V Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji je podľa ministra nezamestnanosť stabilizovaná a je zhruba na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti. V Nitrianskom a Žilinskom kraji nezamestnanosť klesá už tretí mesiac.„Čo je najlepšie, najviac klesá nezamestnanosť v tých troch krajoch, kde je najvyššia, to je Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj," zhrnul Krajniak. Už iba v Prešovskom kraji bola v auguste nezamestnanosť tesne nad 10 %.Takisto klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných, za rok ich ubudlo viac ako 17-tisíc. Počet znevýhodnených uchádzačov o prácu sa znížil o vyše 41-tisíc. Ku koncu augusta bolo na úradoch práce 81 121 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní ide o nárast o takmer 1 600 miest.Ako ďalej odznelo na tlačovej besede, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil dva národné projekty s cieľom pomôcť absolventom škôl a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce. Celkovo je vyčlenených 4,8 mil. eur.Cieľom národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je podpora zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V tomto prípade je vyčlenených 48 mil. eur a podľa predbežných odhadov by bolo možné pomôcť deviatim tisícom uchádzačom o zamestnanie opätovne nadobudnúť pracovné návyky, potrebné zručnosti a následne sa úspešne začleniť na pracovnom trhu.