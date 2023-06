Linka 666 do poľského mestečka Hel bola roky miestnou atrakciou, po nátlaku kresťanských konzervatívcov však končí

Prehodia posledné číslo

Začalo to ako vtip

14.6.2023 (SITA.sk) - Do mestečka Hel na poľskom pobreží Baltského mora už nebude chodiť medzi turistami obľúbený autobus s označením 666.Niektorí kresťanskí konzervatívci protestovali proti „diabolskému“ číslu autobusovej linky smerujúcej do mesta, ktoré v angličtine znie ako „peklo“.Miestny autobusový dopravca PKS Gdynia tento týždeň oznámil, že autobus 666 už nebude premávať do Helu. Uviedol, že prehodia posledné číslo a od 24. júna bude prevádzkovať linku pod číslom 669.Miestne médiá uviedli, že autobusová spoločnosť konala pod tlakom kresťanských skupín, ktoré presadzovali zmenu.Miestny spravodajský portál trojmiasto.pl uviedol, že linka fungovala pod číslom 666 od roku 2006, spočiatku ako miestny vtip. S pribúdajúcim časom však lákala čoraz viac ľudí z celého Poľska aj mimo neho.Niektorí návštevníci išli autobusom len preto, aby si mohli povedať, že cestovali autobusom 666 do Helu, informovali poľské médiá.