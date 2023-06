Prílev utečencov v Európe bol vlani najrýchlejší od druhej svetovej vojny, celosvetové čísla sú rekordne vysoké

Väčšina žije v rozvojových krajinách

Česko je tretie v rámci Únie

15.6.2023 (SITA.sk) - Počet utečencov vo svete vlani dosiahol rekordne vysokú úroveň 108,4 milióna. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) o tom informoval vo svojej správe, ktorú zverejnil v stredu.Ruská vojna na Ukrajine prispela k rekordnému ročnému nárastu utečencov o 19,1 milióna. Informuje o tom portál Politico.Správa UNHCR potvrdila, že väčšina utečencov žije v rozvojových krajinách, ktoré sú najbližšie k oblastiam krízy.Až 76 percent utečencov vo svete žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, pričom na vrchole rebríčka sú Turecko, Irán a Kolumbia.„Je potrebná oveľa väčšia medzinárodná podpora a spravodlivejšie zdieľanie zodpovednosti, najmä s tými krajinami, ktoré sú hostiteľmi väčšiny vysídlencov sveta," vyjadril sa vysoký komisár pre utečencov Filippo Grandi.Vojna na Ukrajine zvýšila tok utečencov prichádzajúcich do Európy. Zatiaľ čo v roku 2021 to bolo 27 300, v roku 2022 to už bolo 5,7 milióna. Je to najrýchlejší prúd utečencov od konca druhej svetovej vojny.V rámci Európskej únie hostilo v roku 2022 najviac utečencov Nemecko, a to 2,1 milióna, za ním nasledovali Poľsko a Česko.Prílevy utečencov v roku 2023 vyvolal tiež konflikt v Sudáne, čím celkový počet do mája tohto roka dosiahol odhadom 110 miliónov.