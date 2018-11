Linka detskej istoty: Aj deti zápasia s problémami a krízami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. novembra (TASR) - Aj deti v živote neraz zápasia s problémami a krízami. Tieto sa odlišujú v závislosti od veku, osobnosti, ale napríklad aj mesiacov v roku.Koordinátorka dištančného poradenstva na Linke pre deti a mládež na čísle 116 111, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI), Tatiana Ivanič Rybanská hovorí, že v rôznych obdobiach sa vyskytujú rôzne záležitosti a témy, s ktorými sa volajúci na Linku pre deti a mládež obracajú.uviedla Rybanská.Pripomenula, že pre veľa ľudí môžu byť náročnejším obdobím Vianoce.hovorí Rybanská. Avšak podľa nej cez Vianoce majú aj viac hovorov, v ktorých volajúci ďakujú za prácu LDI, delia sa o radostné zážitky a želajú šťastné sviatky.Rybanská tiež priblížila, ako človek najlepšie spozná, že dieťa v jeho okolí má problém.hovorí. Napríklad sa dieťa viac utiahne do seba, nechce komunikovať, má poruchy spánku, či na ňom badať psychické napätie. U dieťaťa, ktoré je za normálnych okolností pokojné, problém podľa Rybanskej naznačuje stupňujúca sa nervozita či agresivita.hovorí koordinátorka dištančného poradenstva.Telefónne číslo 116 111 prevádzkuje každú stredu od 13.30 do 19.30 h rodičovskú poradňu, ktorá je určená pre rodičov, ale aj iných príbuzných, pedagógov, sociálnych pracovníkov či susedov, volajúcich v záujme detí. Každý štvrtok a sobotu od 13.30 do 19.30 h je na linke sociálno-právna poradňa.LDI okrem poradenstva na linkách realizuje aj osobné intervencie, ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc rodinám v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom ocitá.uviedla Rybanská. Medzi ďalšie projekty LDI podľa nej patria rôzne prevenčné programy na ochranu práv detí, podporu prevencie šikanovania a bezpečnejšieho internetu. Od roku 2008 LDI organizuje najväčší detský čitateľský maratón na Slovensku Čítajme si a od roku 2009 športový charitatívny beh pre celú rodinu 21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc.