Polícia dostane odevné kamery

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Policajti by mali dostať odevné kamery na budúci rok. V súčasnosti Ministerstvo vnútra (MV) SR zapracúva pripomienky Úradu pre verejné obstarávanie do súťažných podmienok, informoval TASR tlačový odbor rezortu. Prípravu podkladov ministerstvo konzultovalo s úradom viac ako rok.uviedol rezort. Skúsenosti polície podľa ministerstva potvrdzujú, že keď sú si ľudia pri zákrokoch polície vedomí, že aj ich snímajú kamery, správajú sa kultivovanejšie.Rezort vnútra priblížil, že v tejto súvislosti sa už dávnejšie vykonávali testy v teréne. Požiadavky polície sa mali optimalizovať tak, aby bol projekt prevádzkovateľný. Vysvetlil, že výsledky testov boli potrebné práve na prípravu verejného obstarávania.Ministerstvo doplnilo, že na systémových zmenách pracuje a do práce polície postupne zapracúva nové technológie.doplnil.Na nákup kamier vyzýval ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) aj expert hnutia OĽaNO na rómsku problematiku Peter Pollák.zhrnul.