Lionel Messi a FC Barcelona sa po vyše dvadsiatich rokoch rozchádzajú, novú zmluvu nepodpíšu

Prvá zmluva na papierovom obrúsku

Budúcnosť zatiaľ nie je známa

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi opúšťa španielsky veľkoklub FC Barcelona . Vedenie Kataláncov o tom informovalo na svojom oficiálnom webe aj s podaním vysvetlenia.Tridsaťštyriročný Argentínčan odchádza z klubu napriek tomu, že sa obe strany dohodli na podmienkach pokračovania spolupráce."Klub a hráč sa dohodli a deklarovali vôľu podpísať nový kontrakt, k tomu však nepríde kvôli finančným a štrukturálnym prekážkam, konkrétne kvôli predpisom španielskej ligy. V dôsledku nich Messi nemôže zostať v FC Barcelona. Obe strany hlboko ľutujú túto situáciu, keďže prianie hráča zostať sa nesplní. FC Barcelona z celého srdca vyjadruje hráčovi vďaku za jeho prínos k zveľaďovaniu klubu a praje mu všetko len to najlepšie do budúcnosti v osobnom aj profesionálnom živote," uvádza sa v stanovisku FC Barcelona.Lionel Messi strávil v FC Barcelona viac ako 20 rokov. Prvú zmluvu podpísal ešte v decembri 2000 ako 13-ročný, vtedy v kaviarni na papierovom obrúsku. Už vtedy bol jeho talent neuveriteľný, ešte viac si ho cibril v klubovej akadémii La Masia.V A-tíme Kataláncov debutoval v sezóne 2004/2005 a postupne sa stal jeho nedeliteľnou súčasťou. Odohral zaň neskutočných 17 sezón, počas ktorých klub potiahol k mnohým titulom doma aj v zahraničí.Desaťkrát sa stal s FC Barcelona majstrom Španielska, sedemkrát s ním ovládol Copa del Rey a štyrikrát aj Ligu majstrov.Okrem toho počas ostatných sedemnástich ročníkov klub dosiahol mnoho ďalších ocenení a Messi sa počas tohto obdobia stal držiteľom mnohých rekordov a individuálnych ocenení vrátane šiestich triumfov v ankete o Zlatú loptu, šesťkrát tiež získal Zlatú kopačku.Zatiaľ nie je známe, kam Lionel Messi prestúpi, rozhodnutie by malo padnúť počas augusta.