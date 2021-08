Tomáš Tatar rozšíri slovenskú enklávu v New Jersey, do tímu Devils prichádza ako voľný hráč

Zmluva za deväť miliónov dolárov

Studenič hral väčšinou na farme

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Iba desať dní po angažovaní slovenského obrancu Christiána Jaroša získal klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey ďalšieho slovenského hráča - s útočníkom Tomášom Tatarom podpísal zmluvu na dve sezóny.Informáciu priniesol oficiálny web "diablov". Tento klub tiež predĺžil spoluprácu s útočníkom Mariánom Studeničom , Slovák podpísal dvojcestnú zmluvu na jeden rok.Tridsaťročný Tomáš Tatar prichádza do New Jersey ako voľný hráč, ostatné tri sezóny strávil v kanadskom mužstve Montreal Canadiens . Predtým hral v NHL aj za Vegas Golden Knights V profilige doteraz odohral 625 duelov základnej časti s bilanciou 176 gólov a 201 asistencií, v play-off pridal 40 štartov (6+6). Celková hodnota novej Tatarovej zmluvy je 9 miliónov USD.Dvadsaťdvaročný Marián Studenič patrí organizácii Devils od leta 2017, klub získal Slovák v drafte nováčikov v 5. kole.V ostatných troch sezónach hral prevažne na farme v Binghamptone, no v sezóne 2020/2021 dostal príležitosť v NHL a odohral v nej 8 duelov s bilanciou 1 gól a 1 asistencia.Tomáš Tatar reprezentoval Slovensko na MS v rokoch 2010, 2012, 2014, 2015 a 2019, predstavil sa aj na ZOH 2014 v Soči. Marián Studenič absolvoval v najcennejšom drese ostatné dva svetové šampionáty (2019 a 2021).