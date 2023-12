Lionel Messi je podľa amerického týždenníka Time najlepším športovcom tohto roka

Americký týždenník Time ho označil za najlepšieho športovca tohto kalendárneho roka.

9.12.2023 (SITA.sk) - Po zisku rekordnej ôsmej Zlatej lopty dostal argentínsky futbalista Lionel Messi ďalšie individuálne ocenenie.Messi sa v lete pripojil k Interu Miami zo zámorskej Major League Soccer (MLS), za ktorý strelil jedenásť gólov v štrnástich zápasoch. Mal výrazný podiel na triumfe v Leagues Cupe, prvej trofeje v klubovej histórii."Lionel dokázal v priebehu niekoľkých mesiacov to, čo sa ešte nedávno zdalo nemožné. Podpisom zmluvy s Interom Miami premenil USA na futbalovú krajinu,“ uviedol magazín Time.Periodikum tiež uviedlo, že Messiho príchod spôsobil prudký nárast návštevnosti duelov, cien vstupeniek, predaja tovaru a sledovanosti zápasov MLS. V roku 2026 sa budú majstrovstvá sveta vo futbale konať v USA, Kanade a Mexiku."Mojou prvou možnosťou bol po ukončení pôsobenia v PSG návrat do Barcelony. Z určitých dôvodov to však nebolo možné. Neskôr som premýšľal nad Saudskou Arábiou, kde sa takisto snažia vytvoriť zaujímavú ligu. Bolo to rozhodovanie medzi MLS a Saudi League. Dovolím si poznamenať, že som sa rozhodol správne,“ povedal Lionel Messi v rozhovore pre týždenník.Okrem majstra sveta z roku 2022 získali ocenenia aj plavec Michael Phelps , gymnastka Simona Bilesová a basketbalista LeBron James