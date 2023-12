Michalovce natiahli svoju víťaznú sériu v Tipos extralige na osem zápasov, doma zdolali aj lídra zo Spiša

Spomenuli si na september

9.12.2023 (SITA.sk) - Víťazná séria michalovských hokejistov má po piatku úspešne za sebou aj ôsmy diel. V šlágri 25. kola extraligy Michalovce zdolali Spišskú Novú Ves 4:2 najmä vďaka skvelému výkonu v prvej polovici zápasu, v ktorej strelili štyri góly.Až dvakrát domáci uspeli v presilových hrách, v ktorých prejavil svoju genialitu kanadský útočník Mitchell Heard.Pri góle na 2:0 adresoval presnú prihrávku do výhodnej pozície pred bránkou Samuelovi Solenskému a začiatkom druhej tretiny sám pridal štvrtý gól Dukly, keď naznačením strely a kľučkou navyše oklamal obrancu aj brankára Spišiakov."Úvod zápasu bol pre nás super. Vždy je dôležité, keď vieme zachytiť prvú tretinu. V druhej a tretej tretine prišli naše fauly, ale celkovo to malo svoj náboj. Verím, že vydržíme v nastolenom trende a budeme aj naďalej víťaziť," uviedol jeden zo strelcov michalovských gólov Peter Bjalončík Ďalší strelec Solenský poukázal na fakt, že za stavu 3:0 si hráči Michaloviec veľmi rýchlo spomenuli na septembrový zápas 3. kola proti Spišiakom. Vtedy na domácom ľade rovnako viedli 3:0, ale napokon sa prizerali obratu hostí na 3:4."Po prvej tretine sme si v šatni povedali, že toto sme tu už mali v septembri a nesmieme dopustiť opakovanie. Dali sme si pozor. Som vďačný za to, ako sme to zvládli,“ podotkol Solenský po svojom treťom góle v sezóne.Hostia sa v druhej a tretej tretine zlepšili, ale dlho boli strelecky jaloví. V zápase nevyužili štyri presilovky vrátane jednej krátkej piatich proti trom.Smolu v zakončení zlomili až šesť minút pred koncom tretej tretiny, keď ostreľovanie domácej bránky dokončil Juraj Majdan a o ďalšie tri minúty sa individuálne presadil aj najlepší strelec "rysov" Anthony Nellis.Kanadský univerzál dosiahol šestnásty gól v sezóne. Na prípadný zvrat mali hostia stále dve a pol minúty, ale ďalšie góly už nepridali aj vinou vylúčenia Juraja Valacha."Hrozne sme vstúpili do zápasu, zbytočnými gólmi sme im umožnili dostať sa do toho. Ku koncu sme už hrali to, čo sme chceli, ale bolo neskoro. Ťažko sa mi to hodnotí. Oni využili dve presilovky, my žiadnu. Nefunguje nám hra v početnej prevahe, ani jednej presilovkovej formácii to nejde. Tam sa asi zlomil zápas,“ kriticky zhodnotil Majdan.Spišská Nová Ves je aj po prehre v Michalovciach lídrom extraligovej tabuľky, keďže Košice prehrali v Poprade 2:4. Rozdiel je stále dvojbodový.Je to najmä zásluha takmer stopercentnej bilancie na domácom ľade, kde v 12 zápasoch Spišiaci prišli o jediný bod. U súperov im to však zďaleka nejde podľa predstáv, vyhrali tam len päťkrát z 13 zápasov."Vonku nehráme to, čo doma. Hráme taký hokej, povedal by som viac naivný. Je to raz tak, potom zasa onak. Musíme byť konzistentnejší, to nám chýba, nedá sa hrať len doma,“ pripomenul Majdan.Michalovce v piatok prevýšili Spišskú Novú Ves aj v osobných súbojoch, hostia akoby sa nevedeli vyrovnať s tvrdou hrou domácich."Je to hokej, hrá sa do tela. Michalovce nás rozhodili, majú skúsených hráčov... Tak to má byť ako hrali oni,“ dodal Majdan."Nikomu z technických hráčov súpera nevonia, keď sa im hrá do tela. Trochu sa aj podpichne, snažili sme sa využiť všetky zbrane a vyšlo to,“ povedal k téme domáci útočník Solenský.Michalovce sa v nedeľňajšom - poslednom kole pred reprezentačnou pauzou predstavia v Nitre, Spišská Nová Ves doma privíta trápiaci sa Slovan Bratislava."Konečne možno bude vypredané a verím, že sa víťazne naladíme pred reprezentačnou pauzou,“ zaželal si Majdan."Máme peknú sériu, ale stále je o čo hrať, lebo tabuľka je vyrovnaná. Každý zápas je dôležitý, pretože o 5 kôl to môže byť všetko zasa inak,“ pripomenul michalovský útočník Bjalončík.Pred vlastnými fanúšikmi v piatok nezaváhali ani hokejisti Liptovského Mikuláša, ktorí zdolali Nitru 3:1. Banská Bystrica si poradila s Humenným 4:3 po samostatných nájazdoch.Nové Zámky pred vlastnými fanúšikmi podľahli Trenčínu 3:5 a klesli už na predposlednú 11. priečku hodnotenia. Slovan Bratislava doma nebodoval, keď prehral so Zvolenom 2:4.