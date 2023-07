Lipový kvet fontány Družba sa po 40 rokoch opäť leskne

Vyčistili aj priľahlé priestory a múriky

10.7.2023 (SITA.sk) - Dominanta najväčšieho verejného priestoru v Bratislave – námestia Slobody, je po štyroch dekádach opäť čistá. Postarala sa o to moderná technológia od spoločnosti Kärcher, ktorá čistiace práce na 12-tonovom umeleckom diele v tvare rozvíjajúceho sa lipového kvetu bezplatne zastrešila. Najväčšia fontána na Slovensku je tak po 16 rokoch opäť v prevádzke.Havarijný stav a nánosy vyše štyridsaťročných nečistôt na známej fontáne sú už minulosťou. Lipový kvet sa leskne takmer ako v roku 1980, kedy fontánu dokončili. Odvtedy sa na jej vzhľade podpísal čas, poveternostné podmienky, kyslé dažde aj vandali. "Vyčistenie lipového kvetu uprostred fontány bola jedna z kľúčových priorít v rámci najväčšej rekonštrukcie verejného priestoru v hlavnom meste. Fontána bola od roku 2007 vypustená, nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a porušená bola aj hydroizolácia bazénov. Na mnohých miestach bola poškodená aj žulová dlažba okolo jej obvodu," hovorí, ktorý spolu s magistrátom a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) revitalizáciu Námestia slobody realizujú."Ako líder v čistiacich riešeniach je Kärcher pripravený byť všade tam, kde sa hovorí o čistote, vrátane verejných priestorov, či kultúrnych a historických pamiatok. Ponúkli sme preto MIB-u pomocnú ruku. Bola to pre nás profesionálna výzva jedinečného rozsahu," prezrádza. Samotné čistenie trvalo niekoľkých týždňov. V priebehu minulého roka odobrali odborníci z Pamiatkového úradu SR vzorky z fontány a na základe analýzy odporučili najvhodnejšiu metódu čistenia, ktorá nepoškodí umelecké dielo a vráti mu pôvodný vizuál. "Použitím Kärcher čistiacich prostriedkov a vysokotlakovou horúcou vodou sme si so 40-ročnou špinou úspešne poradili. S finálnym dočistením a doleštením nám pomohli pracovníci z firmy Ferrmont. V druhej fáze sme sa postarali aj o vyčistenie priľahlých priestorov a múrikov na námestí," tvrdíNovo zrekonštruovanú fontánu poháňajú moderné technológie, jej prevádzka tak bude neporovnateľne ekologicky aj ekonomicky efektívnejšia. V minulosti v nej cirkulovalo až 2 000 metrov kubických vody, po novom to bude len 200 kubíkov. Recykláciou pôvodnej žulovej dlažby a čadičových obkladov, ktorú navrhli architekti z ateliérov 2021 a LABAK, sa ušetrilo až 500 ton materiálu na unikátne terazzo po jej obvode. "V rámci obnovy sa odstránil obvodový múr bazénov, čím bude fontána po ukončení rekonštrukcie prístupnejšia ľuďom, a počas horúcich letných dní do nej budú môcť vojsť a ochladiť sa. Veríme, že celé námestie bude po tejto dôležitej rekonštrukcii opäť plniť verejnú funkciu, pre ktorú bolo predurčené a stane sa miestom stretávania sa obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta," deklaruje. Rekonštrukcia fontány Družba a jej okolia patrí medzi projekty v rámci programu Živé miesta, ktorého cieľom je revitalizovať dlhodobo zanedbané verejné priestory Bratislavy. "Spoločnosť Kärcher ponúka profesionálnu komunálnu techniku a čistiace riešenia pre samosprávy a firmy, ktoré udržiavajú priestranstvá pre verejnosť a pamiatky v čistom a zachovalom stave," uzatváraSvoju dnešnú podobu získalo Námestie slobody v 80. rokoch minulého storočia. Za celým návrhom vtedajšieho Gottwaldovho námestia a fontány Družba, stojí autorský kolektív zložený zo sochárov Juraja Hovorku, Karola Lacka, Tibora Bártfaya a architektov Virgila Droppu a Juraja Hlavicu. Fontána symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi.Architektonická súťaž na rekonštrukciu námestia sa uskutočnila ešte v roku 2017 a zastrešovala ju kancelária hlavnej architektky. Zo 14 prihlásených návrhov na jeho revitalizáciu, priniesli najlepšie riešenie architekti z ateliérov 2021 a LABAK, ktorí sa špecializujú na verejné projekty.