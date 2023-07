Slováci si zvykli na carsharing, zdieľajú viac elektromobilov. V lete je o požičiavanie dvakrát väčší záujem než pred rokom

HoppyGo sú autá od ľudí pre ľudí. Pomocou aplikácie spájame majiteľov áut so záujemcami o prenájom vozidiel. Nepridávame do prevádzky ďalšie autá, využívame tie, ktoré by inak stáli na parkovisku. Ľudia si tu môžu požičať najrôznejšie typy vozidiel na všetky príležitosti – či už je to sťahovanie, víkendový výlet alebo napríklad rande. K dispozícii máme vyše 2 500 vozidiel rôznych kategórií a značiek a všetky autá sú vždy poistené. Majitelia vozidiel, ktorí automobily ponúkajú, si zase zaistia vedľajší príjem a pokrytie nákladov na prevádzku. V roku 2022 bola platforma HoppyGo zaradená na 11. miesto vo výbere najrýchlejšie rastúcich firiem v strednej Európe podľa rebríčka Deloitte Technology Fast 50.

10.7.2023 (SITA.sk) -Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že viac ako polovica ľudí jazdí na letnú dovolenku osobnými automobilmi. Pre čoraz väčšiu skupinu je lákavou možnosťou si automobil pre potreby dovolenky požičať. Napr. v rámci platformy pre zdieľanie áut medzi ľuďmi HoppyGo je už teraz viditeľný 72 % nárast záujmu o pôžičky počas letných mesiacov v porovnaní s rokom 2022.hovorí manažér HoppyGo pre ČR a Slovensko Jakub Erben.Najčastejšie majú používatelia záujem o vozidlá typu hatchback, teda o menšie ekonomické vozidlá, medzi jednotlivými modelmi je najžiadanejším automobilom Škoda Octavia. V priemere ide o šesť rokov staré autá, ktoré budú na cestách šesť dní a ich majitelia už teraz majú dohromady istý zárobok presahujúci 6 000 EUR.Rozdielom oproti roku 2022 je aj to, že si slovenskí používatelia plánujú v niekoľkých prípadoch požičať aj elektromobily, o ktoré bol pred rokom záujem minimálny. Pomohlo tomu, že celková ponuka elektroáut na HoppyGo vzrástla takmer o pätinu. Medziročne sa zvýšil aj čas, ktorý v elektromobiloch používatelia trávia. Priemer presiahol tri dni na jedno zapožičanie. Znížil sa aj priemerný vek záujemcov o elektromobilitu, a to na 32 rokov. Pre používateľov HoppyGo je v prípade zapožičania elektromobilov lákavý mód testovacej jazdy. Môžu si overiť dojazd, čas nabíjania a ďalšie parametre spojené s každodenným používaním vozidla, čo pri štandardných krátkych testovacích jazdách u predajcov nie je možné."Sme štvorčlenná rodina a cestujeme za rodinou do Poľska. Naše auto je na túto cestu malé, preto si chceme prenajať väčšie. Radi jazdíme na elektrine, tak sa tešíme, že sme našli túto ponuku," oceňuje výhodnú ponuku zapožičania jedného z najnovších modelov elektromobilu Škoda Enyaq používateľka Magdaléna M., ktorá patrila medzi prvých, ktorí si vozidlo na Slovensku požičali.Celkovo vozidlo najazdilo na slovenských aj zahraničných cestách 1 636 km, je najvyhľadávanejším elektromobilom v rámci slovenskej lokalizácie HoppyGo a neustále pribúdajú ďalšie rezervácie vozidla v blížiacich sa týždňoch.Informačný servis