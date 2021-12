Lipšic chce doplniť počet prokurátorov, na špeciálnej prokuratúre je značný podstav

Vypísané výberové konanie

Nápor trestných vecí

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - V súčasnosti je na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pomerne značný podstav prokurátorov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.Ako ďalej uviedol, na úrade je aktuálne šesť voľných miest prokurátorov a siedme voľné miesto námestníka špeciálneho prokurátora.„Je vypísané ďalšie výberové konanie, verím, že sa podarí sčasti ten stav doplniť," skonštatoval Lipšic s tým, že ÚŠP sa takisto snaží doplniť počet administratívnych pracovníkov.Lipšic zároveň povedal, že na úrad nastúpili v roku 2021 prví asistenti prokurátorov. „Sú to vlastne mladí ľudia, ktorí sú ešte pred zložením justičných skúšok, ale už sú vo veciach, ktoré im dali kolegovia prokurátori, veľmi výraznou pomocou pre výkon našej práce," vysvetlil špeciálny prokurátor.Zároveň Lipšic pripomenul, že nápor trestných vecí spadajúcich do kompetencie ÚŠP je veľmi vysoký a často ide o skutkovo a právne mimoriadne náročné veci, kde sú veľké skupiny obvinených osôb.„Takže všetci prokurátori pracujú na plný výkon, vrátane všetkých vedúcich prokurátorov, máme veci, ktoré dozorujeme, zúčastňujeme sa na pojednávaniach, máme služby, takže ten nápad vecí je veľmi vysoký. Môj cieľ pre budúci rok je, aby sa podarilo doplniť počet prokurátorov na počet, ktorý je plánovaný," dodal Lipšic.