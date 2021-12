Vallo nedokáže v Bratislave veľmi relaxovať, ale jeho plány sú na viac ako jedno volebné obdobie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - K tomu, či bude Matúš Vallo opäť kandidovať na post primátora Bratislavy, sa vyjadrí začiatkom budúceho roka.„Rád si takéto veci pripravím, dobre premyslím a začiatkom budúceho roka sa jasne vyjadrím, či budem, alebo nebudem opäť kandidovať," uviedol Vallo v rozhovore pre agentúru SITA. „Ale pevne verím, že je na mne vidieť, že ma táto práca baví a moje plány sú určite na viac ako na jedno volebné obdobie," doplnil.Primátor poznamenal, že v Bratislave nedokáže veľmi relaxovať. „Je ilúzia, že by som mohol ako primátor úplne vypnúť od práce. Je to funkcia na 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Keď idem po meste, napríklad na rodinný obed, aj tak si všímam, čo sa deje, fotím si veci a posielam ich mojim kolegom, je to stále dookola," odpovedal Vallo na otázku, ako a kde najradšej relaxuje.„Ale najviac sa teším zo svojho syna Jonatána. Je to pre mňa tá najväčšia udalosť posledných troch rokov, takže on sa mi o relax veľmi rýchlo postará, aj keď taký ten aktívny relax," uzavrel.