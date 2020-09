Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora, užitočnejší je v prvej línii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.9.2020 - Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora. Uviedol to v piatok 25. septembra vo svojom statuse na sociálnej sieti. Bývalý minister vnútra či spravodlivosti je presvedčený, že bude užitočnejší pri každodennom riešení konkrétnych prípadov a káuz.„Som presvedčený, že som dnes užitočnejší v prvej línii, teda pri každodennom riešení konkrétnych prípadov a káuz, ktoré sú 'na stole' a ktoré, pevne verím, ešte pred súd dostaneme. A to je dôvod, pre ktorý nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora,“ napísal Lipšic v statuse.Svoje poslanie vidí skôr v právnej praxi – pri výsluchoch, rekonštrukciách na mieste činu či v pojednávacích miestnostiach. Okolo prípadnej kandidatúry Daniela Lipšica na pozíciu generálneho prokurátora sa spustila verejná diskusia ešte v apríli tohto roku.Časť laickej verejnosti aj opoziční politici boli presvedčení, že vláda zmenou zákona o prokuratúre upravila podmienky voľby generálneho prokurátora tak, aby umožnila kandidovať práve Lipšicovi. Dovtedajšia podoba zákona totiž neumožňovala kandidovať neprokurátorom. Do diskusie sa zapojila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá niekoľkokrát vyhlásila, že Daniela Lipšica za generálneho prokurátora nevymenuje.