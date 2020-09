Ralf Krueger novým riaditeľom LANXESS pre strednú Európu

R. Krueger povedie od 1.10.2020 centrálu LANXESS pre strednú a východnú Európu, spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.



Doterajší riaditeľ Wolfgang Heuchel odchádza do dôchodku





LANXESS má od roku 2008 centrálu pre strednú a východnú Európu v Bratislave

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

25.9.2020 (Webnoviny.sk) -Ralf Krueger (58) sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 stane generálnym riaditeľom stredoeurópskej centrály chemickej spoločnosti LANXESS so sídlom v Bratislave.Krueger v súčasnosti vedie Country & Agency Management skupiny LANXESS a organizuje globálnej predajné oddelenie spoločnosti. Funkciu preberá po Wolfganga Heuchelovi (65), ktorý po 39 rokoch v spoločnostiach LANXESS a Bayer odíde 1. októbra 2020 do dôchodku."Stredná a východná Európa je pre LANXESS dôležitým rastovým regiónom. Pod vedením Wolfganga Heuchela sa naše podnikanie v tejto oblasti v posledných rokoch skvele rozvíja. Rád by som mu poďakoval za jeho odhodlanie a vynikajúce výsledky. Želám mu, nech sa mu v jeho novej životnej etape darí," uviedol Anno Borkowsky, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS AG.Od roku 2008 riadi LANXESS svoje podnikanie v strednej a východnej Európe prostredníctvom bratislavskej centrály LANXESS Central Eastern Europe s.r.o. Z centrály v Bratislave a ďalších kancelárií vo Varšave, Budapešti, Viedni a Belehrade spoločnosť obsluhuje zákazníkov vo viac ako 20 krajinách regiónu."Ralf Krueger má vďaka svojej vysokej odbornosti z globálneho trhu ideálne predpoklady pre pokračovanie nášho rastového kurzu v strednej a východnej Európe. Želám mu do budúcnosti veľa úspechov," dodáva Anno Borkowsky.Ralf Krueger pracuje pre spoločnosti Bayer a LANXESS cez 35 rokov. Počas tejto doby vykonával rad riadiacich funkcií. Od roku 2016 je Krueger vedúcim Country & Agency Management skupiny LANXESS. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedný členovi správnej rady LANXESS Annovi Borkowskemu.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis