Lipšic: Nevidel som dôkaz potvrdzujúci manipuláciu trestného stíhania

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dosiaľ nevidel dôkaz, ktorý by potvrdzoval, že dochádza k manipulácii trestného stíhania alebo zosúlaďovaniu výpovedí spolupracujúcich obvinených. Vyhlásil to v relácii televízie TA3 V politike. Stretnutie v budove Slovenskej informačnej služby (SIS) podľa neho nebolo tajné. Považoval ho za zbytočné a označil ho za "určitú formu aktívneho spravodajského opatrenia zo strany SIS".





Ak sa vyskytujú informácie spravodajského charakteru, ktoré nie sú podložené dôkazmi, Lipšic to berie na vedomie. Dodal, že žiadnym spôsobom sa tým nemôžu prokurátori nechať ovplyvniť. Lipšic vyhlásil, že činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nie je nijako poznačená napríklad medializovanou údajnou správou SIS. "Ideme podľa dôkazov, ktoré sa nám podarí zabezpečiť," ozrejmil. Vyhlásil, že prvýkrát za desiatky rokov nikto nemôže mať pocit beztrestnosti. "Snažíme sa ísť bez vášne a hnevu, byť objektívni," doplnil. Keď ide vyšetrovanie aj po špičkách polície či politiky, zrazu sa podľa neho spochybňuje. Lipšic je presvedčený, že proti obvinenému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. je dostatok dôkazov.Rozhodnutie súdu o riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby Adriánovi Sz. berie Lipšic na vedomie, čítal jeho argumentáciu. Chce si počkať na právoplatné rozhodnutie. Sudca podľa Lipšica povedal, že trestné stíhanie je vedené dôvodne, že obvinenie bolo vznesené na základe adekvátnych dôkazov.Lipšic o stretnutí v sídle SIS informoval aj svojich kolegov. Predpokladá, že také stretnutie už nebude, nevidel jeho pridanú hodnotu. Špeciálny prokurátor vyhlásil, že dnes je veľa ľudí možno nervóznych, kam až stíhania budú viesť. Ak si niekto myslí, že rôzne ataky odradia vyšetrovateľov, operatívcov alebo prokurátorov, podľa Lipšica sa mýli."Stále počúvam informácie, že máme spolupracujúcich obvinených, ktorí sú zločincami," skonštatoval Lipšic. Vyhlásil, že nejde o bezúhonné osoby a nikto z nich nemá sľúbenú beztrestnosť. Ich výpovede musia podľa neho zapadať do skutkového deja. Lipšic pripomenul, že bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít M. a bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. sú teraz politikmi označovaní ako zločinci. Pýtal sa, aká vláda ich nominovala do týchto vysokých pozícií.S navrhovanou úpravou lehoty kolúznej väzby Lipšic nemá problém. Prioritou podľa neho je, aby sa skracoval čas prípravného konania. Kľúčová podľa neho bude zmena Trestného poriadku, ktorá zjednoduší prípravné konanie.Špeciálna prokuratúra je podľa Lipšica v poddimenzovanom stave, urgentne treba doplniť nových prokurátorov, ako aj asistentov prokurátorov.