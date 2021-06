Tisíce ľudí v Budapešti protestovali proti plánom Orbána, nepáči sa im otvorenie pobočky čínskej univerzity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu v Budapešti zúčastnilo na proteste proti plánom premiéra Viktora Orbána na otvorenie pobočky Univerzity Fudan z čínskeho Šanghaja.Podľa strategickej dohody, ktorú Maďarsko podpísalo s čínskou univerzitou, by mal byť jej budapeštiansky kampus dokončený do roku 2024. Išlo by o jedinú zahraničnú pobočku šanghajskej univerzity Fudan a o prvý kampus čínskej univerzity v Európskej únii Demonštranti pochodovali z Námestia hrdinov k budove parlamentu napriek zákazu zhromaždení nad 500 osôb počas pandémie. Budapeštianska samospráva myšlienku otvorenia pobočky čínskej univerzity v maďarskom hlavom meste odmieta.Argumentuje, že projekt za 1,9 miliardy dolárov bude znamenať veľkú záťaž daňových poplatníkov a vysiela zlý politický signál vzhľadom na porušovanie ľudských práv v Číne.