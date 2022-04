Lipšic prirovnal útoky na špeciálnu prokuratúru a políciu k ruskej propagande, cieľom je vraj vyvolať zmätok

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Účelom útokov na činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry Národnej kriminálnej agentúry je podobne ako pri ruskej propagande vyvolať zmätok. V relácii Braňo Závodský naživo rádia Expres to skonštatoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. „Cieľom tých útokov na nás nie je, aby ľudia uverili tomu, že my stíhame nevinné osoby, a že bývalí politici, oligarchovia, sudcovia, ktorých stíhame, sú nevinní," povedal Lipšic s tým, že tomuto verí málokto.Cieľom je však podľa neho to, aby ľudia neverili ničomu. Tak ako pri ruskej propagande ide podľa Lipšica pri spochybňovaní vyšetrovaní medializovaných káuz o to, zahmliť stav, aby ľudia nevedeli, kde je pravda.„A preto sa snažíme pokojne, vecne a zdržanlivo reagovať, aj keď tie útoky na nás nie sú ani vecné ani zdržanlivé," dodal Lipšic.