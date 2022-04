PSS získala ocenenie za projekt Predveď svoj talent

8.4.2022 (Webnoviny.sk) -Projekt "Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní" je určený mladým dospelým vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Deti, ktoré vyrastali bez rodičov, to pri vstupe do samostatného života nemajú jednoduché a práve tento projekt má ambíciu im pomôcť sa úspešne osamostatniť. "V prvom ročníku sme videli mnoho mladých ľudí, ktorí majú talent, sny a motiváciu sa zlepšovať. Nebolo jednoduché z nich vybrať víťazov. Dobrá skúsenosť a množstvo pozitívnej spätnej väzby nás presvedčilo, že v tomto projekte má zmysel pokračovať aj naďalej," hovorí vedúci odboru komunikácie PSS Jozef Plško. Projekt Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní získal aj cenu Hermes komunikátor roka 2021 v kategórií Spoločenská zodpovednosť.Mladí ľudia z Centier pre deti a rodiny alebo z Domovov na polceste majú možnosť prihlásiť sa do druhého ročníka projektu do konca apríla. Zapojiť sa je pritom veľmi jednoduché. Stačí odpovedať na 6 otázok, v ktorých opíšu v čom sú dobrí a ako chcú na sebe v budúcnosti pracovať, aby rozvíjali svoj talent. Bez obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, programovanie na počítači, môžu ukázať ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu maľovať, diskutovať, či poukázať na svoje športové úspechy.Tí najtalentovanejší z nich budú mať možnosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou naživo už 25. mája. Porota následne vyberie trojicu najtalentovanejších z nich, ktorí získajú stavebné sporenie MôjDOMOV so zaujímavým finančným vkladom a podmienkami, výkonný notebook, ktorý im uľahčí ďalšie štúdium a rozvoj, ale aj možnosti vzdelávania a mentoringu, ktoré im pomôžu pri štarte do samostatného života. Ambasádorkou projektu a predsedníčkou projektu je pani Renáta Názlerová, ktorá sa pomoci ľuďom s ťažším osudom venuje už mnoho rokov.Informačný servis