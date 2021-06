Lipšic verí vyšetrovateľom a prokurátorom v kauze prípravy jeho vraždy, dúfa v spravodlivý koniec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic verí vyšetrovateľom a prokurátorom, že kauzu prípravy jeho vraždy , ako aj prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho privedú do spravodlivého konca. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že mu už bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia voči podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. „Počas 20 rokov môjho pôsobenia vo verejnom živote a v advokácii som už bol terčom množstva diskreditačných kampaní, nezákonného sledovania, snáh o moju kriminalizáciu, vyhrážali sa mne a mojim blízkym smrťou, až to prišlo k objednávke mojej úkladnej vraždy," napísal Lipšic.V kauze prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho a tiež špeciálneho prokurátora a bývalého advokáta Daniela Lipšica figurujú osoby z kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka . Právoplatne odsúdený Zoltán Andruskó už na súdnom procese v prípade vraždy novinára vypovedal, že objednávke na zavraždenie Kuciaka predchádzala objednávka na zavraždenie Žilinku. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala ešte v septembri 2020 v rámci policajnej akcie „Objednávka“ aj Dušana Kr., ktorý je obvinený z objednávky predmetných vrážd. Pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy je stíhaný aj občan Bosny a Hercegoviny.