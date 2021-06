Na eurofondové projekty z balíka REACT-EU poputujú milióny eur, sú zamerané na rozvoj regiónov

Tri zapojené kraje

Výsledky v prešovskom regióne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Z európskeho protikrízového balíka REACT-EU je na eurofondové projekty zamerané na rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí pripravených 40 miliónov eur.Informovala o tom ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová s tým, že vyčlenené peniaze sú určené na kvalitnú prípravu projektov pre roky 2021 až 2027.Ako pripomenula šéfka rezortu investícií po konferencii Catching-up, ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj, znižovanie regionálnych rozdielov je jednou z priorít jej ministerstva.Iniciatívu Catching-up Regions, čo v preklade znamená „dobiehajúce regióny", finančne aj administratívne podporuje Európska komisia (EK) . Na Slovensku sa do nej zapojili Prešovský, Banskobystrický samosprávny kraj.Ministerka Remišová na konferencii požiadala eurokomisárku pre reformy a súdržnosť Elisu Ferreira, aby EK pokračovala s touto podporou aj v rokoch 2022 - 2023, čím by pomohla týmto trom regiónom lepšie čerpať zdroje. EK financuje iniciatívu Catching-up Regions sumou 500-tisíc eur ročne.„Slovensko dlhodobo zápasilo a zápasí s nízkou kvalitou prípravy projektov. To postupne meníme cielenou podporou. Už dnes (29. júna pozn. redakcie) vidíme výsledky napríklad v prešovskom regióne v pokroku v stredoškolskom vzdelávaní, kde sú naplánované investície do pilotných škôl, ktoré budú lepšie prepájať vzdelávanie a odbornú prax, alebo pri vzniku geo-data portálu,“ dodala ministerka Remišová s tým, že v banskobystrickom regióne sa úspešne podarilo rozvinúť služby pre seniorov.Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomáhať zaostávajúcim regiónom členských štátov, aby dohnali vyspelejšie regióny. Na to potrebujú v prvom rade analýzu svojich potrieb a následnú pomoc pri príprave cielených investícií do rozvojových projektov. MIRRI plní úlohu koordinátora tejto iniciatívy na národnej úrovni.