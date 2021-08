Lipšic vysvetľuje dôležitosť „kajúcnikov“, orgány činné v trestnom konaní ich potrebujú pri odhaľovaní korupčných schém

Mediálna kampaň

Obvinenie je postavené na dôkazoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri odhaľovaní korupčných schém potrebujú orgány činné v trestnom konaní súčinnosť osôb, ktoré sa na nich priamo zúčastnili. Na štvrtkovej tlačovej besede to skonštatoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že korupčné a legalizačné schémy bývajú pomerne sofistikované.Keď sa osoby, ktoré sa na nich zúčastnili, podľa neho rozhodnú vypovedať a predmetné schémy opísať, vyšetrovacie orgány sa následne snažia tieto výpovede podporiť ďalšími dôkazmi.„Ja si uvedomujem, že v dnešnej dobe, práve z dôvodu charakteru trestných stíhaní, ktoré dozorujeme, sa spustila pomerne rozsiahla mediálna kampaň proti spolupracujúcim obvineným," povedal Lipšic.Pokiaľ by ale tento inštitút mal byť spochybňovaný, prípadne menený, podľa Lipšica stojíme pred rozhodnutím, či existuje vôľa trestne stíhať korupciu aj na najvyšších poschodiach moci. „Alebo budeme naozaj trestne stíhať krádeže bicyklov a kompótov, lebo tam spolupracujúcich obvinených nepotrebujeme," dodal.Prezident Policajného zboru Peter Kovařík už pre niekoľkými mesiacmi vylúčil, že by ktokoľvek mohol byť obvinený len na základe výpovede „kajúcnika".Každé obvinenie je podľa neho postavené na základe výpovedí viacerých svedkov, listinných dôkazoch, aj takých, ktoré pochádzajú z minulosti, čiže z obdobia, keď bol skutok spáchaný a taktiež zo znaleckých posudkov.