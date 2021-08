Žena šírila v komentároch hoax o svojom synovi, po kontakte so zaočkovanou babkou dostal infarkt

Cieľom bolo upútať pozornosť

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Žena šírila v komentároch na internete hoax o svojom synovi, ktorý dostal po kontakte so zaočkovanou babkou srdcový kolaps. Polícia to uviedla v statuse na sociálnej sieti na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR.Užívateľka s menom „Zuzana Schwarz“ na sociálnej sieti zároveň uvádzala, že na následky očkovania v jej rodine zomrelo päť osôb. Polícia sa prípadom začala zaoberať a vytipovala oblasť, v ktorej by sa užívateľka mohla nachádzať.Ženu zrejme upozornil niekto z jej okolia, pretože po spustení pátrania si náhle zmazala obsah profilu a zmenila údaje o účte.„V každom prípade platí, že akékoľvek masívne vedľajšie účinky vakcín by boli ihneď komunikované relevantnými štátnymi inštitúciami. Cieľom vakcinácie nie je ohroziť životy ľudí, ale ich zachraňovať. Žiadna štátna inštitúcia by netajila nárast úmrtí spojených priamo s vakcináciou,“ uviedla polícia v statuse.Podľa polície informácie prezentované týmto účtom možno označiť za dezinformácie, ktorých jediným cieľom bolo upútať pozornosť a šíriť klamstvo. Polícia zdôrazňuje, že očkovaní ľudia nemajú žiaden vplyv na neočkovaných ľudí. Autorka statusu podľa orgánov činných v trestnom konaní tvrdí opak preto, aby rozdeľovala spoločnosť a vytvárala v nej napätie.Polícia dodala, že autori podobných komentárov si neuvedomujú nebezpečnosť svojho konania a myslia si, že sú vo svete sociálnych sietí plne anonymní a právne nepostihnuteľní. Opak je však pravdou.Okrem toho, podľa polície takéto konanie môže naberať na väčšej vážnosti v prípade zhoršenia epidemickej situácie, keď už bude pre niektorých ich nasledovateľov neskoro.