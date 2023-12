Lipšic: Zmeny v Trestnom zákone ovplyvnia kauzy ako Gorila alebo Mýtnik, môžu byť premlčané

Kauzy môžu byť vyhlásené za premlčané

Na znižovanie trestných sadzieb nie je dôvod

Bude to „veľká kovbojka"

11.12.2023 (SITA.sk) - Vládne návrhy zmien Trestného zákona ako znižovanie trestných sadzieb alebo skracovanie premlčacích lehôt môžu ovplyvniť sledované trestné kauzy ako Gorila alebo Mýtnik III. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa neho môžu byť obe kauzy v dôsledku zmien vyhlásené za premlčané. „Pretože platí, že sa vždy použije ten Trestný zákon pre obvineného, ktorý je pre neho priaznivejší," povedal Lipšic. Zároveň pripomenul, že nová právna úprava sa týka aj trestu prepadnutia majetku.„Dokonca aj v situácii, keď už je vyhlásené konkurzné konanie, ale majetok ešte nie je speňažený," povedal Lipšic s tým, že v takom prípade sa konkurzné konanie preruší a súd bude musieť opätovne rozhodnúť, či sú splnené podmienky na uloženie trestu prepadnutia majetku.„To sa napríklad týka aj trestu prepadnutia majetku, ktorý bol uložený odsúdenému Ladislavovi Bašternákovi," zdôraznil Lipšic.Špeciálny prokurátor zároveň zdôraznil, že neexistuje ani jeden nález Ústavného súd SR , ktorý by konštatoval nedôvodné trestné stíhanie v trestnej veci, ktorá je v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň podľa vlastných slov nesúhlasí so stanoviskom vlády, že žiadna mediálne sledovaná kauza nebude v dôsledku zmien zastavená.„Bude množstvo pomerne profilových káuz premlčaných," vyhlásil Lipšic. Na znižovanie trestných sadzieb a skracovanie premlčacích lehôt pritom podľa neho neexistuje žiadny legitímny dôvod.„Okrem, samozrejme, konkrétneho záujmu vplyvných osôb, ktoré sú trestne stíhané, aby týmto zákonom dosiahli beztrestnosť," skonštatoval špeciálny prokurátor.Podľa prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry Lucie Bizoňovej bude presun spisov zo špeciálnej prokuratúry na krajské prokuratúry extrémne náročný.„Čo sa týka tej diskusie (o zmenách fungovania prokuratúry, pozn. SITA), nebola žiadna," povedala prokurátorka. Doplnila, že presun všetkých spisov medzi jednotlivými prokuratúrami bude „veľká kovbojka".