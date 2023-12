Žilinka upozorňuje Pellegriniho na vládnu novelu zákona o ochrane oznamovateľov, je podľa neho protiústavná

Protiústavné znenie novely

Ohrozená schopnosť plniť si zákonné úlohy

11.12.2023 (SITA.sk) - Keďže vládny návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov priznáva generálnemu prokurátorovi významné práva a povinnosti pri ochrane práv oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj ich zamestnávateľov, generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje za nevyhnutné, aby bola v tejto súvislosti prijatá ústavne súladná právna úprava.Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová . Aktuálne znenie novely je totiž podľa Žilinku protiústavné.„Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa dnes obrátil listom na predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho , v ktorom vyjadril pochybnosť o retroaktivite časti vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá zásadným spôsobom porušuje princíp právnej istoty a princíp ústavnosti," uviedla Drobová.Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti Policajného zboru z radov príslušníkov Policajného zboru, ktorí ju momentálne požívajú, zanikne. Vyplýva to z novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý minulý týždeň schválila vláda Zároveň kabinet odobril, aby boli zmeny v zákone prerokované v skrátenom legislatívnom konaní. Materiál, ktorý na zasadnutie vlády predložil vedúci Úradu vlády SR , konštatuje, že nadmerné využívanie, resp. zneužívanie inštitútu chráneného oznamovateľa sa do veľkej miery týka práve príslušníkov Policajného zboru, čo môže ohroziť jeho schopnosť plniť zákonné úlohy. Preto budú policajti vylúčení spod niektorých ustanovení daného zákona.