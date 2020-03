Lipsko a Atlanta Bergamo využili náskok a stali sa prvými štvrťfinalistami Ligy majstrov

Šnúra bez prehry

Náskok z prvého stretnutia



Liga majstrov 2019/2020 vo futbale - odvety



osemfinále - utorok:



FC Valencia (Šp.) - Atalanta Bergamo (Tal.) 3:4 (1:2) - prvý zápas: 1:4, Bergamo postúpilo do štvrťfinále /hralo sa bez divákov/

Góly: 21. a 51. Gameiro, 67. F. Torres - 3., 43., 71. a 82. Iličič (prvé dva z pok. kopu)



RB Lipsko (Nem.) - Tottenham Hotspur (Angl.) 3:0 (2:0) - prvý zápas: 1:0, Lipsko postúpilo do štvrťfinále

Góly: 10. a 21. Sabitzer, 87. Forsberg



10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti nemeckého RB Lipsko a talianskej Atalanty Bergamo sa stali prvými štvrťfinalistami aktuálnej edície Ligy majstrov. V utorňajších večerných odvetách osemfinále oba tímy využili náskok z úvodných duelov a spečatili svoj historický postup medzi osmičku najlepších.Lipčania si doma poradili s hráčmi anglického Tottenhamu Hotspur 3:0, Atalanta triumfovala na trávniku španielskej Valencie 4:3 pred prázdnymi tribúnami štadióna Mestalla.Lipsko vstupovalo do odvety v lepšej východiskovej pozícii, keďže v Londýne zvíťazilo tesne 1:0. Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna potešili domácich fanúšikov výborným výkonom a už po prvom polčase viedli o dva góly. Dvakrát sa presadil kapitán Marcel Sabitzer. Rakúsky reprezentant najskôr v 10. minúte presne namieril spoza šestnástky a o 11 minút neskôr skóroval aj hlavou.Ešte predtým rozhodcovia neuznali presný zásah Timovi Wernerovi, ktorý stál v tesnom ofsajde. V druhom polčase mali loptu častejšie v moci "kohúti", ale ešte raz inkasovali z kopačky Emila Forsberga v 87. minúte a víťazstva sa nedočkali v šiestom súťažnom vystúpení v sérii."Červení býci" naopak predĺžili šnúru duelov bez prehry na číslo sedem, zatiaľ naposledy ťahali za kratší koniec 4. februára v domácom pohári proti Frankfurtu.Atalanta si priniesla do Španielska trojgólový náskok z prvého stretnutia a hneď v 3. minúte išla do vedenia. Mouctar Diakhaby fauloval v pokutovom území Josipa Iličiča a Slovinec nariadenú penaltu premenil. V polovici prvého dejstva síce vyrovnal francúzsky útočník Kevin Gameiro, ale v závere polčasu opäť udrel Iličič z pokutového kopu. Penaltu mu zase daroval Diakhaby, ktorý zasiahol loptu rukou.Po zmene strán sa hral otvorený futbal, čo "netopiere" využili na výsledkový obrat. Hlavou skóroval Gameiro a presným lobom napol sieť aj mladík Ferran Torres. Taliansky klub však nepripustil drámu v boji o postup. Iličič sa ukázal v hernej pohode a dvoma nechytateľnými ranami definitívne zlomil odpor hráčov Valencie V stredu pokračuje program Ligy majstrov ďalšími dvoma osemfinálovými stretnutiami. V odvetách si zmerajú sily FC Liverpool Borussiou Dortmund . Kompletný zoznam štvrťfinalistov bude známy až nasledujúci týždeň, kedy sa uskutočnia zvyšné štyri zápasy osemfinále.