Lipták nominoval na zápas proti Británii aj Rybárikovú, súperky pricestujú bez Kontovej

Družstvo Slovenska:

Viktória Kužmová (60. / 30. vo štvorhre)

Jana Čepelová (162. / -)

Rebecca Šramková (174. / 372.)

Magdaléna Rybáriková (176. / 877.)

Anna Karolína Schmiedlová (203. / -)

Kapitán: Matej Lipták



Družstvo Veľkej Británie:

Heather Watsonová (75. / 120.)

Harriet Dartová (173. / 164.)

Naiktha Bainsová (201. / 199.)

Katie Swanová (255. / 475.)

Emmma Raducanuová (375. / -)

Kapitánka: Anne Keothavongová



28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nehrajúci kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták nominoval päticu hráčok na februárové stretnutie Svetovej skupiny o postup na finálový turnaj Pohára federácie 2020 proti Veľkej Británii (7. - 8. februára). Jednotkou družstva bude košická rodáčka Viktória Kužmová, ktorej v singlovom rebríčku WTA patrí 60. miesto.Okrem nej boli nominované aj Jana Čepelová, Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová a tiež Magdaléna Rybáriková, ktorá v tejto sezóne zatiaľ neodohrala ani jeden súťažný duel."Čaká nás dôležitý zápas a po dlhom čase máme šancu hrať o víťaznú trofej. Naše baby nie sú síce v úplne stopercentnej forme, ale myslím si, že tento zápas by im v tomto smere mohol pomôcť. Budú hrať pred domácim publikom a pevne verím, že sa dostanú do dobrej formy, aby sme uspeli. V minulosti bola v tomto tíme vždy veľmi dobrá chémia. Magdaléna Rybáriková sa pripravovala individuálne a bude súčasťou tímu," povedal tréner Matej Lipták na utorkovej tlačovej konferencii.Stretnutie sa odohrá v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra v Bratislave, pričom domáci tím si za povrch zvolil antuku. Šance slovenského tímu na úspech výrazne vzrástli vďaka absencii britskej jednotky Johanny Kontovej, ktorá v rebríčku dvojhry figuruje na 13. priečke."Máme silného súpera, hoci jeho zostava je trošku oklieštená. Bol som v Austrálii a Watsonová s Dartovou sa ukázali v dobrej forme. Budeme hrať na antuke, čo je dobrý ťah z hľadiska toho, že naše hráčky hrajú najlepšie práve na antuke a Britky na nej často nehrajú," uviedol Lipták.Po vzore mužského Davisovho pohára aj ženský Pohár federácie tento rok vyvrcholí finálovým turnajom. V maďarskej Budapešti sa v polovici apríla predstaví dvanásť krajín, pričom osem postúpi z februárovej kvalifikácie. Pokiaľ by Slovensko v súboji s Veľkou Britániou neuspelo, bude o zotrvanie vo Svetovej skupine bojovať v baráži.Už v predstihu majú na finálový turnaj PF garantovanú miestenku finalisti z roku 2019 Austrália a Francúzsko, Maďarsko ako usporiadateľ a tiež Česko, ktorému bola udelená voľná karta.