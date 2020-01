Mladý reprezentant David Strelec má vraj zo Slovana Bratislava prestúpiť do Sampdorie Janov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Dávid Strelec mieri podľa talianskych médií z bratislavského Slovana do tímu účastníka Serie A Sampdorie Janov.Ako referuje web denníka Corriere dello Sport, 18-ročný útočník má pre mužstvo "Il Doria" predstavovať investíciu do budúcnosti.Strelec má byť v Sampdorii okamžite súčasťou A-mužstva trénera Claudia Ranieriho, ktorý v sezóne 2015/2016 priviedol Leicester City k senzačnému triumfu v anglickej Premier League.Portál sampnews24.com tiež píše, že talentovaný slovenský mladík by sa mal v najbližších dňoch objaviť v Janove.Rodák z Nových Zámkov v doterajšom priebehu sezóny 2019/2020 nastúpil za "belasých" v dvanástich súťažných stretnutiach s bilanciou 5+2.V rozlete ho pribrzdilo októbrové zranenie, keď v zápase kvalifikácie ME 2021 hráčov do 21 rokov proti Francúzsku (3:5) utrpel zlomeninu dolnej časti ľavej holennej kosti v oblasti vnútorného členka.