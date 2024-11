Lipták po finále: Talianky boli lepšie, Paoliniová išla ako píla

Kapitán slovenského tímu Matej Lipták priznal, že talianske tenistky boli vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage lepšie. Vyzdvihol najmä výkon Jasmine Paoliniovej, ktorá dovolila uhrať slovenskej jednotke Rebecce Šramkovej iba tri gemy.





"Dnes sa ukázalo, čo je to tímová súťaž. Talianky potvrdili svoje kvality a zvíťazili zaslúžene Škoda, že Viki Hrunčáková v dueli s Luciou Bronzettiovou nevyužila svoje šance. V druhom sete mohla viesť 5:2. Odohrala najlepší singlový zápas tu v Malage, no nestačilo to. Jasmine Paoliniová hrala proti Rebecce Šramkovej neuveriteľne. Veľmi jej pomohlo, že Talianky viedli 1:0, išla ako píla."

Podľa šéfa slovenskej lavičke by Šramkovej možno prospel deň voľna. "V utorok odohrala ťažký trojsetový duel s Britkou Katie Boulterovou. Dnes bola trochu unavená, proti Paoliniovej sa nevedela dostať do správneho rytmu. Treba však povedať, že práve vďaka Rebe sme postúpili do finále, veď vyhrala tri dvojhry."



Slovenkám sa nepodarilo Taliankám odplatiť vlaňajšiu prehru 2:3 z bratislavského NTC, vzájomná bilancia je po finále v Malage 2:2. "Nevyšiel nám posledný krok a teraz sme smutní, o niekoľko dní si však naplno uvedomíme, aký obrovský úspech sme dosiahli. Baby urobili skvelé meno Slovensku, do budúcnosti je na čom stavať."