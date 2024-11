Španieli prehrali s Holandskom, Nadal ukončil tenisovú kariéru

Rafael Nadal v utorok definitívne ukončil svoju tenisovú kariéru. Stalo sa tak po prehre Španielska vo štvrťfinálovom zápase na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage s Holandskom 1:2. Tridsaťosemročný Nadal podľahol Boticovi van de Zandschulpovi, čo bol jeho posledný súťažný duel. Následne Carlos Alcaras zdolal Tallona Griekspoora. O postupujúcom rozhodla záverečná štvorhra, Van de Zandschulp s Wesleym Koolhofom uspeli nad Alcarazom s Marcelom Granollersom.





Nadal už v októbri vyhlásil, že po domácom finálovom turnaji Davisovho pohára definitívne ukončí aktívnu činnosť. Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión v pondelok povedal, že chce pomôcť Španielsku k zisku titulu, ak dostane možnosť hrať. Kapitán tímu David Ferrer sa rozhodol postaviť Nadala na úvod štvrťfinálového zápasu, aby fanúšikovia mohli vidieť svojho miláčika na domácej pôde v jeho záverečných momentoch kariéry."Je zrejmé, že to nedopadlo tak, ako sme chceli. Dal som do toho všetko, čo som mohol. Chcem zablahoželať Holandsku a poďakovať celému španielskemu tímu, ktorý mi umožnil opäť hrať Davisov pohár. Prežil som veľa dôležitých momentov svojej kariéry s tými, ktorí sú tu. Bolo to privilégium, dosiahli sme veľa krásnych vecí a teraz je rad na vás, aby ste ich prežívali ďalej, čo sa vám určite podarí. Pravdou je, že do tohto bodu sa nikdy nechcete dostať. Nie som unavený z hrania tenisu, ale moje telo mi povedalo, že už nechce hrať a ja to musím akceptovať. Som však človek, ktorý verí v kontinuitu, verím, že si treba udržať ľudí, ktorých máte radi a zlepšujú vám život. Som pokojný, pretože mám skvelú rodinu, ktorá mi pomáha vo všetkom možnom. Dôležitým odkazom je, že všetci ľudia, ktorých som počas týchto 20 rokov stretol, majú na mňa dobrú ľudskú spomienku,“ povedal Nadal fanúšikom v Malage v takmer 15-minútovom prejave počas slávnostného ceremoniálu po ukončení kariéry."Odchádzam s pokojným svedomím, že som zanechal odkaz, ktorý naozaj necítim len ako športový, ale aj ako osobný," uviedol. Nadal vzdal hold mnohým, ktorí mu na ceste pomohli, vrátane svojho strýka Toniho Nadala, ktorý ho trénoval v detstve a počas veľkej časti kariéry. "Keď som bol mladý, strýko mi povedal, ak hodíš raketu, prestanem ťa trénovať. Ak urobím zlý úder, je to moja chyba - nie rakety. Tituly, čísla sú tam. Chcem však, aby si ma všetci pamätali ako dobrého človeka, ako dieťa, ktoré išlo za svojimi snami a dosiahlo ešte viac, ako si vysnívalo. Teším sa, že môžem ukončiť dlhú a krásnu časť svojho života. Akceptujem, že všetko má svoj začiatok a koniec." Hold Nadalovi vzdal aj kapitán španielskeho daviscupového tímu David Ferrer. "Sú ľudia, na ktorých si budeme spomínať pre ich úspechy v živote, na iných do konca ich dní a na ďalších navždy. Na teba sa bude spomínať večne." Pridal sa aj Alcaraz: "Dal do toho všetko, čo mal, všetku svoju energiu. Je smutné vidieť ho odchádzať, ale musíme to prijať. Jeho odkaz bude večný."Tridsaťosemročného Španiela sprevádzal pri odchode z kurtu po prehre s Van de Zandschulpom potlesk stojacich divákov. V tímovej súťaži sa skončila jeho séria 29 singlových víťazstiev. "Ak by som bol kapitán tímu, pravdepodobne by som urobil zmenu a nenasadil by som sa na semifinále, ak by sme postúpili. Nie je to však moje rozhodnutie. Som si istý, že kapitán rozhodne čo najlepšie pre tím, nie pre mňa. Ja to budem rešpektovať. Zrejme to však bol môj posledný zápas. Prehral som svoj prvý daviscupový duel a prehral som aj posledný, takže kruh sa uzavrel," vyhlásil Nadal. V roku 2004 podľahol v Brne českému hráčovi Jiřímu Novákovi a v utorok nestačil na Van de Zandschulpa. "Počuť národnú hymnu poslednýkrát bolo niečo veľmi špeciálne. Miešali sa vo mne emócie, čo robilo zápas ešte ťažším. Klobúk dolu pred Boticom, bol lepší. Nie je potrebné ďalej zápas analyzovať," povedal podľa AFP.Nadal vo svojej výnimočnej kariére nazbieral 92 titulov na okruhu ATP. Štrnásťkrát triumfoval na svojom najobľúbenejšom antukovom turnaji Roland Garros, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov. Štyrikrát vyhral US Open a po dvakrát sa tešil zo singlového prvenstva na Australian Open a vo Wimbledone. Španiel má na konte dve zlaté olympijské medaily - v Pekingu 2008 zdolal vo finále singlu Čiľana Fernanda Gonzaleza a v Riu de Janeiro 2016 sa tešil z výhry v debli s Marcom Lopezom.Na vrchole svetového rebríčka strávil 209 týždňov, päťkrát ukončil na rok na poste jednotky. V najlepšej desiatke figuroval nepretržite od apríla 2005 do marca 2023. Štyrikrát triumfoval v drese svojej krajiny v Davisovom pohári (2004, 2009, 2011, 2019).

Vyraďovacia fáza finálového turnaja Davisovho pohára /Malaga/:



štvrťfinále:



Holandsko - Španielsko 2:1



Botic van de Zandschulp - Rafael Nadal 6:4, 6:4

Tallon Griekspoor - Carlos Alcaraz 6:7 (0), 3:6

Van de Zandschulp, Wesley Koolhof - Alcaraz, Marcel Granollers 7:6 (4), 7:6 (3)