Liptovské droby by čoskoro mohli získať chranené zemepisné označenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Liptovský Mikuláš 17. decembra (TASR) – Oškvarky z bôčika, jahňacie mäso či dokonca bravčovú krv zvyknú Liptáci využiť pri výrobe tradičnej regionálnej špeciality, liptovských drobov. Takmer každá obec, v ktorej pochúťku pripravujú, má svoj osobitý recept. Čo však zostáva, je základ, ktorý okrem zemiakov tvorí cibuľa, soľ, majoránka, múka, cesnak či masť. Špecialita by už v budúcom roku mohla získať chránené zemepisné označenie na území Európskej únie (EÚ). Zásluhu na tom nesie občianske združenie Liptovské droby.Združenie sa sformovalo asi pred štyrmi rokmi. Spojili sa v ňom kuchári, výrobcovia i znalci regionálnej kuchyne a tradícií. Nasledoval zdĺhavý proces, ktorého súčasťou bolo hľadanie jednotného receptu na výrobu liptovských drobov. Lenže vybrať taký, ktorý by reprezentoval to najlepšie na liptovskej pochúťke, nebolo podľa predsedu občianskeho združenia Štefana Packu vôbec jednoduché. V každej dedine totiž mali vlastný recept, ktorý považovali za najchutnejší.priblížil pre TASR Packa.Liptáci skúmali aj to, kde a kedy prvýkrát zmienili liptovské droby. "doplnil Packa.Po zisku chráneného zemepisného označenia sa budú tradičné liptovské droby pod registrovaným názvom a s jednotnou receptúrou dovážať aj do reštauračných zariadení a obchodov. Členovia občianskeho združenia už medzičasom vyvinuli viaceré propagačné aktivity. Pochúťku prezentovali na Švábkafeste v Liptovskom Mikuláši, vydali tiež brožúru. "načrtol. Podľa Packu sú to originál droby s mäsom, buď krkovičkou alebo jahňacinou, a s kapustou. "" zhodnotil.