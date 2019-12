Šefčovič verí, že na konzorciu pre výrobu batérií budú aj Slováci

Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Brusel 17. decembra (TASR) - Štátnu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur na výskum a inováciu technológie batérií pre elektromobily v siedmich krajinách Európskej únie (EÚ) schválila minulý týždeň v pondelok (9. 12.) Európska komisia (EK). Ďalších päť miliárd eur sa očakáva zo súkromného sektora. Ešte viac zdrojov by mohol získať druhý podobný projekt, do ktorého by malo byť zapojených 12 krajín a 50 firiem vrátane slovenských. Uviedol podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.Podpora vývoja a výroby vlastných, európskych a ekologických batérií je prioritou Únie. Šefčovič potvrdil, že schválenie tejto pomoci podporilo projekty v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Švédsku.opísal situáciu slovenský eurokomisár, ktorý stojí za zrodom Európskej aliancie pre batérie.Podľa jeho slov už v roku 2025 bude v EÚ okolo 13 miliónov elektrických áut a trh s batériami bude predstavovať obrat okolo 250 miliárd eur.Upozornil, že ak chce EÚ aj naďalej vyrábať najlepšie autá, zároveň chce, aby boli aj ekologicky najčistejšie a musia mať európsky softvér a európske batérie."Ide o prvý masívny krok pre budovanie európskej siete gigafabrík, ktoré majú pokryť európsky dopyt po batériách," uviedol s odkazom na schválenú štátnu pomoc. Dodal, že ešte predtým EK a Európska investičná banka (EIB) odobrila investície pre švédsku firmu Northvolt, ktorá by mala začať vyrábať prvé európske batérie už na budúci rok.Výsledkom schválenia štátnej pomoci pre sedem krajín má byť vybudovanie najmenej dvoch gigafabrík - vo Francúzsku a Nemecku. Ďalšie krajiny a firmy zabezpečia potrebný vedecký výskum a pokryjú celý hodnotový reťazec batérií, od ťažby a spracovania surovín, výroby pokrokových chemických materiálov, návrhu batériových článkov a modulov a ich integrácie do inteligentných systémov až po recykláciu a opätovné použitie batérií.upozornil Šefčovič. Zároveň vyjadril nádej, že aj výskumná činnosť, aj jedna z budúcich gigafabrík na batérie by mohli byť umiestnené na Slovensku.dodal.Podľa Šefčoviča, ak schválená pomoc pre prvé konzorcium, kde hlavné slovo majú Francúzi, znamená súhrnne okolo osem miliárd eur, druhé konzorcium má väčší počet zúčastnených krajín aj firiem a je preto predpoklad, že pôjde aj o väčšiu sumu peňazí. Komisia by ešte do Vianoc mala poskytnúť tzv. prednotifikáciu o schválení štátnej pomoci, čo znamená, že nebude spochybňovať štátnu pomoc pre tento projekt, a čo umožní uvedenému konzorciu začať konať už začiatkom budúceho roka.