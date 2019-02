Liptovský Mikuláš prehral s Detvou v 48. kole Tipsport ligy

Na snímke zľava Martin Nemčík (Banská Bystrica), Samuel Buček (Nitra) a brankár Stephon Williams (Banská Bystrica) v zápase 48. kola Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 1. februára 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Detva 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 16. Kuráli (Čenka), 19. Žiak (Ró. Huna, Kriška) – 29. Puliš (Török, Sládok), 53. McLean (Hodgson), 58. Mat. Chovan (Gašpar). Rozhodovali: Snášel, Babic (Maď.) – Stanzel, Vincze (Maď.), vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Fereta, Bača, Nemec, Parobek, Mezovský, Droppa, Vybíral – Kriška, Ró. Huna, Žiak – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Oško, J. Sukeľ – Nechaj, Uhrík, Čenka



Detva: Zalivin – Mar. Chovan, Golian, Sládok, Betker, F. Fekiač, Kuklev, Ďaloga, Jendroľ – Török, Murček, Puliš – Hodgson, Mclean, Žilka – Král, Mat. Chovan, Gašpar – Surový, V. Fekiač, Tibenský

HK Poprad - MsHK DOXXbet Žilina 5:4 pp (0:2, 3:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 32. Miner (Zagrapan, Svitana), 34. Bondra (Belluš), 36. Heizer (Miller), 59. Zagrapan (Svitana, Buzzeo), 62. Buzzeo – 3. Matejka (Kučný), 4. Hvila (Beránek), 28. Jankovič (Hvila, Dubeň), 58. Jankovič (Hvila, Podešva). Rozhodovali: Kalina, Juhász (Maď.) – Jobbágy, Muzsik (Maď.), vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1180 divákov



Poprad: Vošvrda (28. Nechvátal) – Miner, Brejčák, Ťavoda, Salija, Erving, Karalahti, Petran – Bondra, Heizer, Miller – Takáč, Zagrapan, Svitana – Buzzeo, Belluš, Abdul – Olejník, Kundrik, Macík



Žilina: Mikoláš – Klučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Dlugoš, Turian, Mendrej – Jenčík, Húževka, Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Rehák, Ondruš, Síkela

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Prinášame vám výsledky 48. kola hokejovej Tipsport ligy.Liptáci sa premiérovo v novej sezóne predstavili na zrekonštruovanom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Už po necelých štyroch minútach však mohli prehrávať, keď sa po chybe obrany ocitol pred brankárom Šimkom Murček, ktorý sa nepresadil. Zaplnený mikulášsky štadión potešila akcia na opačnej strane, po tom čo Kriška našiel prihrávkou Sukeľa, ktorý sa proti Zalvinovi nepresadil. Záver prvej tretine patril domácim hráčom. V 16. minúte poslal Liptovský Mikuláš do vedenia strelou od modrej Kuráli, vzápätí sa strelecky presadil aj Žiak.V úvode prostrednej časti nevyužil veľkú šancu Kriška, čo o pár sekúnd potrestala Detva. So strelou Töröka si ešte Šimko poradil, no na následnú dorážku Puliša bol už mikulášsky brankár prikrátky. V závere druhej tretiny mohol vyrovnať stav stretnutia Žilka, lenže skvelým zákrokom sa predviedol Šimko.Tretie dejstvo lepšie odštartoval domáci tím. Už po necelých tridsiatich sekundách zakončil Tamáši, no Zavilin bol pripravený. V 50. minúte mohol po spolupráci Tamaši - Uram skórovať druhý menovaný, lenže detviansky brankár udržal jednogólové manko. Skóre zápasu sa menilo v 53. minúte, po tom čo Hodgsonovu prihrávku využil Mclen. Domáci v 57. minúte zahodili obrovskú šancu. So strelou Žiaka si poradil Zalavin, hostia sa následne dostali do protiútoku, ktorý gólovo zužitkoval Mat Chovan.Beznádejné posledná Žilina udrela na ľade "kamzíkov" hneď v úvodných minútach. Po návrate z trestnej lavice vyslal Matejku do samostatného úniku Kučný a Vošvrda lovil puk zo siete hneď z prvej strely. Šumy v hľadisku ešte neutíchli a domáci inkasovali po druhý raz. Na červenej čiare chyboval v rozohrávke fínsky legionár Erving a na popradského brankára sa rútila dvojica hosťujúcich útočník. Za hrubicu domáci tréneri chybujúceho Fína posadili až do konca zápasu na lavičku. Zodpovednosť za zakončenie na seba vzal najproduktívnejší hráč Žiliny Lukáš Hvila a druhá strela hostí na bránku Popradu znamenala pre "vlkov" vedenie o dva góly. Popradčania sa zo šoku spamätávali až do polovice prvého dejstva. Z optického tlaku ale do prvej prestávky nič nevyťažili.V druhej tretine sa v Poprade diali veci. Najprv v 28. minúte zlyhal v čistej šanci Buzzeo, ktorého Mikoláš vygumoval fantastickým zákrokom. Vzápätí udreli hostia. Jankovič napálil puk z polovice ihriska a nekoncentrovaný Vošvrda si ho nešikovným zákrokom lapačkou zrazil do vlastnej siete - 0:3. Domáca lavička preto siahla po výmene brankárov. Vošvrdu vymenil jeho krajan z Česka Nechvátal. Naštartovať obrat sa snažil Zagrapan, ktorý tvrdou ranou precedil puk cez Mikoláša, ten sa ale od konštrukcie bránky odrazil mimo troch žrdí. V 32. minúte sa hostia vyfaulovali do trojice. Presilovku 5 na 3 už po 10 sekundách pretavil na prvý gól Popradu nekompromisnou strelou obranca Miner - 1:3. Na druhej strane neuspel v úniku faulovaný Rudolf Huna. Na rozdiel gólu znížil v 34. minúte vo vlastnom oslabení Dávid Bondra, ktorý poslal puk do siete popod padajúceho Mikoláša. "Kamzíkov" bol plný ľad. Vyrovnanie prišlo v 36. minúte po krásnej akcii Millera, ktorý sa preštrikoval cez niekoľko brániacich hráčov a výbornou prihrávkou posadil gól na hokejku Heizera.Tretia tretina mala infarktový priebeh. V 50. minúte po teči Podešvu zazvonila horná žrď. Poslední Žilinčania sa predsalen dočkali gólu na začiatku 58. minúty. Jankovičovi zakončenie síce nesadlo, ale aj tak skončilo za chrbtom bezmocného Nechvátala - 3:4. Domáca lavička siahla po hre v šestici a vyplatilo sa. Tentokrát sa Zagrapan do odkrytej časti Mikolášovej bránky trafil a bolo vyrovnané. Tréner Stantien si vzal oddychový čas, ale zápas išiel aj tak do predĺženia. V ňom sa presnou strelou švihom prezentoval Buzzeo a zabezpečil Popradu proti poslednej Žiline zisk extra bodu navyše.